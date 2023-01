Planungen für Windpark Höhefeld verzögern sich

Repowering: Projektentwickler Juwi aus Rheinland-Pfalz noch immer in Gesprächen mit norwegischem Staatsunternehmen Statkraft

Wertheim 24.01.2023 - 14:01 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien, hier der Windpark in Höhefeld, kann auch Wertheim unabhängiger machen von teuren Öl- und Gaslieferungen aus Russland, hieß es beim Energieforum der CDU am Donnerstag in der Main-Tauber-Halle. Foto: Gunter Fritsch Bildunterschrift 2022-04-04 --> Der Ausbau der erneuerbaren Energien, hier der Windpark in Höhefeld, kann auch Wertheim unabhängiger machen von teuren Öl- und Gaslieferungen. Foto: Gunter Fritsch

Die Planung von Windenergie-Projekten sei komplex, so Juwi-Sprecher Felix Wächter. Das gelte in besonderem Maße für Vorhaben mit wechselnder Betreiberstruktur. Eine Inbetriebnahme des neuen Windparks mit weniger, aber deutlich höheren Rotoren im Jahr 2026 nannte Wächer deshalb »unwahrscheinlich«.

Vorerst auf Eis gelegt

Damit liegt das bereits im August 2021 im Wertheimer Gemeinderat von der damaligen Projektverantwortlichen Julia Wolf vorgestellte sogenannte Repowering-Projekt der Firma Juwi an der Kreisstraße 2824 vorerst weiter auf Eis. Ziel der Firma sei es aber weiterhin, die bestehenden 14 Windenergieanlagen durch bis zu sechs neue, bis zu 250 Meter hohe neue Anlagen zu ersetzen, war von Juwi jetzt zu erfahren. Wolf hatte sich im Sommer 2021 im Gemeinderat zuversichtlich gezeigt, dass eine Inbetriebnahme der neuen Anlagen im Jahr 2026 möglich sein könnte. Ein Zeithorizont, der jetzt von der Firma Juwi als »unwahrscheinlich« bezeichnet wird. Realisiert wird das Projekt unterdessen auch ohne Julia Wolf: Sie hat inzwischen den Arbeitgeber gewechselt.

Den Grund, dass sich das Projekt »auf der Zeitachse entsprechend verschieben« wird, sieht Pressesprecher Wächter vor allem im Betreiberwechsel von sechs der insgesamt 14 Anlagen. Im Oktober 2021 hatte das norwegische Staatsunternehmen Statkraft der Stadt Wertheim mitgeteilt, dass man das komplette Windkraftportfolio des Windkraftbetreibers Breeze Three Energy mit Sitz in Bremen erworben habe, darunter allein 39 Windparks in Deutschland. Insgesamt acht Windräder, die nun im Eigentum von Statkraft sind, stehen auf der Gemarkung Höhefeld.

Erste Stellungnahme

In einer ersten Stellungnahme nach der Übernahme der Windrotoren durch Statkraft hatte die Sprecherin des Unternehmens, Nora Kryßon, gegenüber unserem Medienhaus geäußert, dass man das neu erworbene Portfolio und die Optionen, die die Anlagen in Höhefeld bieten, genau analysiere. »Als Teil dessen schauen wir uns auch die jeweils örtlichen Gegebenheiten an und gehen dann mit den Grundstückseigentümern ins Gespräch«, hatte Kryßon zum weiteren Vorgehen Ende 2021 gesagt. Auch eine Kooperation mit der Firma Juwi als Projektentwicklerin für die Erneuerung der Anlagen in Höhefeld schloss das norwegische Unternehmen damals nicht aus.In einer aktuellen Stellungnahme sagte Sprecherin Kryßon jetzt gegenüber diesem Medienhaus, dass man sich weiterhin in Gesprächen mit Juwi befinde. Allerdings deutete sie auch eine zeitnahe Einigung an: »Wir sind zuversichtlich, bald eine Einigung erzielen zu können.«

Keine Inbetriebnahme 2026

Die damalige Juwi-Projektleiterin Julia Wolf hatte schon auf den Eigentümerwechsel mit Zuversicht für das Gesamtprojekt reagiert. Für Juwi bedeute der Wechsel »eine deutliche Verbesserung«, da man die neuen Eigentümer der betroffenen acht Windkraftanlagen und die verantwortlichen Ansprechpartner bei Statkraft persönlich kenne, was die weitere Abstimmung erleichterte, lautete damals ihre Einschätzung. Dass es mit der Abstimmung offenbar doch nicht ganz so einfach ist, zeigt sich jetzt. Juwi-Pressesprecher Felix Wächter antwortete auf die entsprechende Nachfrage dieser Redaktion, dass man sich weiterhin »in Detailgesprächen mit dem neuen Eigentümer der acht Fuhrländer Windenergie-Anlagen, Statkraft« befinde. Diese Verhandlungen, so Wächter, »werden sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen«. Eine Inbetriebnahme der neuen Windkraftanlagen im Jahr 2026 nannte der Juwi-Sprecher deshalb »unwahrscheinlich«.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Bau eines neuen Windparks Die Planungen der Firma JuwiGmbH für den neuen Windpark Höhefeld mit sechs statt bislang 14 Rotoren haben bereits 2021 begonnen. Im vergangenen Jahr wollte Juwi eine Vogel- und Fledermausuntersuchung für das Gebiet Höhefeld in Auftrag geben, eine Festlegung der der Windkraftstandorte war für den Jahreswechsel 2022/2023 geplant. Zudem sollen bis dahin alle Gutachten für das Genehmigungsverfahren erstellt werden. Ein Antrag auf Genehmigung sollte dem Landratsamt Main-Tauber in diesem Sommer vorliegen. Ein Zeitplan, der nach den noch nicht abgeschlossenen Gesprächen mit der Firma Statkraft, nicht mehr einzuhalten sein dürfte. Dabei agiert die Firma Juwi grundsätzlich als unabhängiger Projektentwickler für Windenergieprojekte. Im ersten Schritt schließt das Unternehmen Pachtverträge mit Grundstückseigentümern über 30 Jahre ab, führt sämtliche technischen und genehmigungsrechtlichen Planungsschritte auf eigenes Risiko durch und beantragt schließlich die Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, heißt es in einer Mitteilung der Firma. Nach Erhalt der Genehmigung tritt Juwi als Generalunternehmer auf, lässt die Infrastruktur verlegen und beauftragt Firmen mit dem Bau der Windrotoren. Schließlich übergibt die Firma einen solchen Windpark schlüsselfertig an den Betreiber - das können Stadtwerke, Bürgerenergiegesellschaften aber auch Rentenversicherungen oder Privatfirmen sein. Die Juwi GmbH ist ein Projektentwicklungsunternehmen für Anlagen der Energieversorgung aus erneuerbaren Energiequellen mit Sitz im rheinland-pfälzischen Wörrstadt. Das Unternehmen ist eine 100-prozentige der MVV Energie AG mit Sitz in Mannheim. (gufi)