Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Pläne für Neubau der Mainbrücke vorgestellt

Gemeinderat: Verbindung zwischen Kreuzwertheim und Wertheim wird frühestens ab Ende 2025 gebaut

Kreuzwertheim 30.11.2022 - 14:03 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die alte Mainbrücke zwischen Kreuzwertheim und Wertheim wird durch einen Neubau ersetzt. Die Pläne wurden am Dienstag im Kreuzwertheimer Gemeinderat vorgestellt. Die neue Mainbrücke soll einen markanten Bogen erhalten.

Das Besondere am Verfahren: Gemäß des Staatsvertrags zwischen Bayern und Baden-Württemberg entscheidet die Regierung von Unterfranken nach bayrischem Recht über die gesamte Maßnahme, so auch den baden-württembergischen Teil.

Klaus Waigand, Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt in Aschaffenburg, stellte die Planung für die Brücke und die Baumaßnahmen vor. Die Gesamtlänge des Vorhabens liegt bei 250 Meter, wovon rund 177 Meter auf den Brückenneubau entfallen. Der Ersatzneubau ist als Stabbogenbrücke mit zwei Vorlandbrücken geplant. Die Gemeinde Kreuzwertheim wird im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens sowohl als Beteiligte als auch als Trägerin öffentlicher Belange gehört.

Waigand ging einleitend auf die Gründe für den Neubau ein. Die Bestandsbrücke sei in schlechtem Zustand (Bewertung 3,3 mit Tendenz nach unten, wobei 4 der schlechteste Wert ist). Es gebe eine höhere Schiffsanprallgefahr durch die größeren Schiffe, das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) sieht den Mittelpfeiler als Schifffahrtshindernis, und die alte Brücke kann nicht mehr saniert werden. Weiter wies der Ingenieur auf die Abstufung von Ortsdurchfahrt Kreuzwertheim und die Brückenfahrbahn zur Kreisstraße hin. Der Freistaat Bayern habe sich aber bereit erklärt, die Brücke in guten Zustand zu übergeben. Daher trägt er die Kosten für den Neubau.

Die Investitionssumme liege nach Planungen von 2018 bei rund 13,3 Millionen Euro, so Waigand. Davon trage etwa 50 Prozent das WSA, 34 Prozent das Bundesland Bayern und den Rest Baden-Württemberg. Für die Straßenbeleuchtung der Gehwege sind die Kommunen zuständig. Die Lage der Brücke bleibe unverändert. Bei der Gestaltung sei darauf geachtet worden, dass das Bauwerk optisch keine Konkurrenz zur Burg darstellt.

Die Fahrbahn der neuen Brücke wird insgesamt 6,5 Meter breit. Auf der eine Seite wird ein 3,50 Meter breiter, gemeinsamer Geh- und Radweg verlaufen. Auf der anderen Seite plant man einen zusätzlichen, 1,75 Meter breiten Gehweg. Weiter ging der Abteilungsleiter auf die Umweltkartierung und die Notwendigkeit von Ausgleichsflächen ein. Zur Nutzung von Grundstücken erklärte er, man müsse zwischen zeitlich begrenzter Nutzung für die Bauzeit und dauerhaftem Ankauf unterscheiden. Bei zeitweiser Nutzung stelle man die Flächen wieder so her, wie sie vor der Maßnahme waren. Ausführlich stellte er das Baustraßenkonzept mit vier Alternativen und den möglichen Vor- und Nachteilen vor.

Als beste Lösung sieht man die Schaffung von zwei Zufahrten. Eine Baustellenzufahrt soll über die Fahrgasse und das Mainvorland mit dem anschließenden Schotterweg zur Baustelle führen. Als zweite Zufahrt will man eine Rampe über das Grundstück Bahnhofstraße 2 schaffen. Dieses liege dicht am Baufeld. Zur Verkehrsbeeinträchtigung erklärte er, während der dreijährigen Bauzeit seien die Brückenauffahrten komplett gesperrt. Bis zum Abschluss der Widerlager müsse zudem die Zufahrt zur Eichelsteige gesperrt werden. Einschränkungen werde es zeitweise auch für die Würzburger Straßen geben. Zudem werde der Radweg entlang des Mains auf Wertheimer Seite während der Bauarbeiten in Richtung L 2310 versetzt.

Aus seinen 26 Jahren Erfahrungen im Brückenbau ging Waigand davon aus, dass das Planfeststellungsverfahren im besten Fall 2024 abgeschlossen werden könne. Es folge eine verpflichtende europaweite Ausschreibung der Arbeiten. Mit einem Baubeginn rechnet er frühestens Ende 2025.

Birger-Daniel Grein

Sorge vor dem Verkehrskollaps Kreuzwertheim. Im Rahmen der Sondersitzung zum Ersatzneubau der alten Mainbrücke hat der Kreuzwertheimer Gemeinderat die Stellungnahmen für das Planfeststellungsverfahren mit mehreren Forderungen beschlossen. Zuvor hatten die Ratsmitglieder eine Reihe von Fragen. Ein zentrales Thema, dass sowohl mehrere Räte als auch Bürgermeister Klaus Thoma bewegte, war der Verkehrsfluss während der Bauzeit. Thoma erklärte, laut einer Verkehrszählung von 2021 nutzten rund 3500 Fahrzeuge in 24 Stunden die alte Mainbrücke. Auf der Spessartbrücke seien es im gleichen Zeitraum etwa 8300 Fahrzeuge. Fließe der gesamte Verkehr über die Spessartbrücke, komme man auf 11.800 bis 12.000 Fahrzeuge täglich. Diese müssten über den Kreisverkehr, die Brücke und die Ampelkreuzung in Wertheim fahren. »In Spitzenzeiten werden sich die Autos bis Unterwittbach stauen«, befürchtete Thoma. Zudem sorge man sich um Schüler und ältere Fußgänger, die nach Wertheim laufen wollen, da sich ihr Weg deutlich verlängere. Der Bürgermeister schlug vor, als Ersatz für den Fußweg über die alte Brücke während der Bauzeit eine Fährverbindung einzurichten: »Die Sicherheit der Fußgänger muss dem Freistaat solch eine Investition wert sein.« Klaus Waigand, Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt Aschaffenburg, erklärte, die Behörde habe das Fährthema intensiv geprüft, aber keine umsetzbare Lösung gefunden. Alexander Müller vom Staatlichen Bauamt Würzburg ergänzte, dass sich der Verkehr erfahrungsgemäß zwei Wochen nach Beginn der Sperrung von selbst entzerre, da die Leute ihre Fahrten anders planten. Ein weiteres Thema war der Abtransport des Abrissmaterials. Dieser soll auf Kreuzwertheimer Seite per Lastwagen durch den Ort erfolgen. In der Stellungnahme zum Verfahren bittet die Gemeinde nun darum, den Eingriff für die Anwohner durch die Baustellenzufahrten möglichst gering zu halten sowie die Beeinträchtigung durch Lärm, Erschütterung und Staub auf ein unvermeidbares Mindestmaß zu reduzieren. Die Löwenstatue soll nach Fertigstellung des Neubaus wieder aufgestellt und zwischenzeitlich fachmännisch restauriert werden. Es soll ein Fährverkehr eingerichtet werden. Die Wartungstreppe Richtung Mainvorland soll später auch von Fußgängern genutzt werden können. Und schließlich soll die Geschwindigkeit auf der Brücke auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert werden. bdg