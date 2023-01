Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Photovoltaik-Anlage auf dem »Gickelfeld« in Külsheim wird in Betrieb genommen

Gemeinderat in Kürze: EnBW zeichnet dafür verantwortlich

Anlage geht in Betrieb: Die große Photovoltaik-Anlage auf dem »Gickelfeld« wird von der EnBW am 30. Januar in Betrieb genommen, gab der Bürgermeister bekannt.

Behälter weg: Der Bürgermeister gab bekannt, dass aus Sicherheitsgründen alle Batterie-Sammelbehälter abgebaut werden mussten. Habe Fälle von Selbstentzündung gegeben, so die Begründung.Ratssystem läuft: Bürgermeister Schreglmann gab bekannt, dass das Ratsinformationssystem nun auch für die Bürger zur Verfügung steht. Die Tagesordnung und Sitzungsvorlagen seien online einsehbar, man würde so viel Papier einsparen.

Keine Vorfahrt: Waldwege haben Vorrang vor den Mountainbikestrecken im Wald. Es gelte hier nicht die Regel rechts vor links, ein Mountainbike-Weg sei keine offizielle Straße nach der Straßenverkehrsordnung, so der Bürgermeister.

Verkehrsmessung: Eine Verkehrsmessung auf der Straße L 504 habe gute Werte ergeben, so der Bürgermeister. Die im Durchschnitt gefahrene Geschwindigkeit lag zwischen 80 und 82 Stundenkilometer.

Baumpflege: Nach einer Begehung von Spielplätzen wurde festgelegt, dass zwei Bäume gefällt werden müssen.Großer Wildwuchs: Mit Fichten, die 60 Jahre lang wild gewachsen sind und dem Borkenkäfer gibt es große Probleme am Gewerbepark zwei. Die Verkehrssicherheit dort ist laut Bürgermeister nicht mehr gegeben. Es muss dort komplett abgeholzt werden, eine Aufforstung erfolgt mit einheimischen Bäumen.Landschaftsaktion: Am 17. Februar findet die Aktion Külsheim putz(t)munter statt. Auch in den Ortsteilen gibt es entsprechende Aktionen. Danach soll es für die Helfer ein Vesper geben.

Keine Beleuchtung: Der Zebrastreifen an der Apotheke ist derzeit zwischen 0 und 5 Uhr nicht beleuchtet. Derzeit sei der Gehweg formal außer Kraft gesetzt, in dem die Schilder zugehängt wurden. Über die Frage, wie es dort weitergeht, soll sich der Landkreis Gedanken machen.

Geschenkter Grund: Ein ehemaliger Külsheim-Bürger hat der Stadt einen Acker geschenkt, berichtete der Bürgermeister. Der Gemeinderat nahm formell auch Geldspenden von 31.900 Euro an, die der Bürgermeister bekannt gab.

Dunkle Straßen: Kritik gab es seitens der Bürger, da die Straßenbeleuchtung zeitweilig komplett abgeschaltet ist.

Man solle jede zweite Lampe ausschalten, so die Forderung. Der Bürgermeister sagte, dies sei technisch nicht bei allen Straßenzügen möglich. Wenn es dunkel ist, dann soll es für alle dunkel sein.

Angemessene Geschwindigkeit: Matthias Ruff regte an, der Initiative »lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten« beizutreten. Dort seien bereits 420 Städte Mitglied, damit könnte man eine Signalwirkung setzen.

Gefährlicher Kanaleinlauf: Kritik gab es an einem Kanaleinlauf beim Rewe Markt. Dort sei es sehr gefährlich für Radfahrer.

sts