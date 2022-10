Philosoph Christoph Quarch beantwortet die Vertrauensfrage

Vortrag: Der Bestseller-Autor beschäftigt sich im Wertheimer Schlösschen mit dem aktuellen Thema des Vertrauensverlusts

Wertheim 27.10.2022 - 15:02 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Philosoph Christoph Quarch ging im Schlösschen im Hofgarten vor 100 Zuhörern der aktuellen Frage nach, auf was man noch vertrauen kann.

Joachim Camerer vom Kulturkreis führte Quarch als Philosophen ein, der mitten im Leben stehe und keine Wolkenkuckucksheime baue. Beim Radiosender SWR aktuell äußert sich der Denker aus Fulda jeden Freitagmorgen in der Reihe "Frühstücks-Quarch" zu den unterschiedlichsten Themen: Er spricht unter anderem über Verzicht als Voraussetzung, um die Klimaziele zu erreichen, über die Rolle der Verlage in der Gesellschaft oder Cybermobbing unter Jugendlichen.

Urlaubs-Beobachtungen

In Wertheim sollte es um das schwindende Vertrauen in Politik, Kirche und Gesellschaft gehen, das nicht erst seit der Corona-Pandemie zu beobachten ist. "Viele Menschen haben den Eindruck, dass wir uns in einer Vertrauenskrise befinden", sagte der Referent. Er untermauerte dies mit einer Beobachtung aus seinem Urlaub in der Sächsischen Schweiz, aus dem er und seine Frau am Mittwoch direkt ins Schlösschen gekommen waren. Auf dem Weg ins Restaurant habe die Stimmung einen "heftigen Dämpfer" beim Anblick von Montagsspaziergängern erhalten, die ihren Vertrauensverlust demonstrierten.

Quarch näherte sich dem Thema in seinem frei gehaltenen Vortrag in drei Schritten: Er fragte erst, was es mit dem Vertrauen auf sich hat. Dann, wie Vertrauen eigentlich funktioniert. Und schließlich, worauf man noch vertrauen kann. Dem Wesen des Vertrauens näherte sich Quarch vom pessimistischen Menschenbild des englischen Philosophen Thomas Hobbes her. Dieser nahm im 17. Jahrhundert an, dass der Naturzustand des Menschen der Krieg aller gegen alle ist. Vertrauen wurde daraufhin "als eine Art menschliche Kulturtechnik angesehen, um sich im ewigen Kampf zu behaupten", so Quarch. Ohne Vertrauen hätte der Mensch sonst seine ganze Aufmerksamkeit aufwenden müssen, um sich vor den anderen zu schützen, erläuterte der Referent.

Strategie in komplexer Welt

Weiter ging die Reise mit einem Sprung ins 20. Jahrhundert zur Systemtheorie des deutschen Soziologen Niklas Luhmann: Dieser definierte Vertrauen nach Aussage Quarchs "als menschliche Strategie, um in einer komplexen, unübersichtlichen Welt den Verstand nicht zu verlieren". Der Philosoph veranschaulichte das anhand eines Beispiels: Wenn sich die Zuhörer im Schlösschen ständig Gedanken machen würden, ob etwa der Statiker richtig gerechnet hat, damit ihnen die Decke nicht auf den Kopf fällt, die Luft im Innenraum nicht verseucht ist oder sich beim Weg zur Veranstaltung auch alle Verkehrsteilnehmer an die Regeln halten, würden sie verrückt werden.

Für Christoph Quarch ist Vertrauen "eine Grundausstattung unserer menschlichen Existenz", die er "als eine geistige Form der Gesundheit" versteht. Der Philosoph verweist dabei auch auf das Urvertrauen, das in den ersten Lebensmonaten eines Kindes geprägt wird, wenn es sich gut bei der Mutter aufgehoben fühlt. Permanentes Misstrauen hingegen sei eine Tortur, betonte er.

Vertrauen gedeiht nur im Licht

Um verlorenes Vertrauen wieder herzustellen, müsse man "offen und transparent sein und aus der Deckung gehen", sagte Quarch. Er verglich das Vertrauen mit einer Pflanze, die ausschließlich im hellen Licht wachse und im Dunklen nicht gedeihen könne. Zum Vertrauen gehören immer mindestens zwei: Als Grundvoraussetzung, um Vertrauen wieder zu kultivieren, müsse man verstehe, wie der oder die andere ticke und dabei aus seiner Selbstbezüglichkeit finden, erklärte der Referent.

"Wer das Vertrauen in Politik, Medien und Gesellschaft verloren hat, lebt in der Falle der Selbstbezüglichkeit, ja der Selbstgerechtigkeit", analysierte der 58-Jährige. In der Gesellschaft entdecke er einen latenten Egoismus, der immer mehr um sich greife. Im Anschluss an den Vortrag griff ein Zuhörer diesen Gedanken im Zusammenhang mit den Montagsdemos auf und erweiterte ihn. Er meinte, dass auch die Leute, die noch Vertrauen hätten, daran leiden, dass andere Teile der Gesellschaft dieses Vertrauen verloren haben.

Reden statt stigmatisieren

Quarch sprach sich für das Gespräch und gegen eine Stigmatisierung aus. Eine Patentlösung hatte er auch nicht zur Hand. Wenn sich andere dem Diskurs verweigerten, in der Selbstbezüglichkeitsfalle steckten und meinten, moralisch im Recht zu sein, gestalte sich das Gespräch schwierig. Man sollte es trotzdem immer wieder versuchen, war sein Credo.

Auf die fast verzweifelt klingende Frage, auf was man noch vertrauen könne, ging der Philosoph natürlich auch ein. Seine Antwort: Auf den Sinn könne man sich immer verlassen. Nach ihm müsse man mit anderen Menschen aufrichtig fahnden, um wieder Vertrauen wachsen zu lassen. Dabei müsse man von moralischen Wertvorstellungen Abstand nehmen und den Mut finden, aufeinander zuzugehen, betonte Quarch. Isolation und Sprachlosigkeit sind für ihn also keine vertrauensbildenden Maßnahmen.

Boris Dauber