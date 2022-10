Philipp Zippe in IHK-Vollversammlung gewählt

Wirtschaft: Gremium für 2023 bis 2027 bestimmt

Wertheim 28.10.2022 - 17:11 Uhr < 1 Min.

Zippe, geschäftsführender Gesellschafter der Zippe Industrieanlagen aus Bestenheid, war in der Wahlgruppe I (Industrie/verarbeitendes Gewerbe) angetreten und holte 140 Stimmen. In der gleichen Gruppe war auch Christoph Berberich an den Start gegangen. Der geschäftsführende Gesellschafter der Dörlesberger Schaller Technik kam auf 84 Stimmen und verpasste damit den Einzug. Um die zehn Plätze dieser Wahlgruppe in der Vollversammlung hatten sich 18 Bewerber zur Wahl gestellt, mit 211 die meisten Stimmen holte IHK-Präsidentin Kirsten Hirschmann, geschäftsführende Gesellschafterin der Firma Hirschmann Laborgeräte aus Eberstadt.

Ebenfalls nicht gereicht hat es für Michael Knoblauch in der Wahlgruppe VI (Information und Kommunikation, Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaften). Der geschäftsführende Gesellschafter der Firma Vitlok aus Werbach mit 253 Stimmen. Hier waren aus elf Bewerbern fünf Mitglieder zu wählen. Die meisten Stimmen bekam mit 613 Gerd Wolf, Leiter der Unternehmenskommunikation der Heilbronner Schwarz-Gruppe.

Etliche Unternehmer aus dem Landkreis sind im Gremium vertreten, so schaffte beispielsweise Paul Gehring als Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken den erneuten Einzug. Neu dabei ist Melanie Renje als Geschäftsführerin des Mittelstandszentrums Tauberfranken in Bad Mergentheim.

Die Wahlbeteiligung lag bei 9,18 Prozent. Die Amtszeit des Gremiums beginnt am 1. Januar 2023 und endet am 31. Dezember 2027.

Matthias Schätte