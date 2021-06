Pflegezentrum wächst im Eiltempo

Soziales: Grundsteinlegung für Projekt des DRK-Kreisverbandes am Reinhardshof in Wertheim - Eröffnung 2022

Zeitungen, Münzen und Baupläne für den Grundstein. Verantwortliche von DRK-Kreisverband, Main-Tauber-Kreis und Stadt Wertheim haben sich ein Bild vom Baufortschritt gemacht. Von links Wolfgang Stein, Oskar Fuchs, Manuela Grau, Eberhard Dörr, Reinhard Frank, Christian Reinhart und Christoph Schauder. Guter Baufortschritt: Das Pflegezentrum des DRK-Kreisverbandes Tauberbischofsheim entsteht auf dem ehemaligen Messeplatz gegenüber der neuen Rotkreuzklinik auf dem Reinhardshof.

Die Zeitkapsel, die Oskar Fuchs als Präsident des DRK-Kreisverbandes Tauberbischofsheim zusammen mit Kreisgeschäftsführerin Manuela Grau, Landrat Christoph Schauder, seinem Vorgänger Reinhard Frank sowie Bürgermeister Wolfgang Stein als Vertreter der Stadt Wertheim mit zwei aktuellen Tageszeitungen, einem DRK-Geschäftsbericht und einigen Münzen für den Einbau im Boden des Bauwerks bestückte, soll daran erinnern, wie wichtig das Projekt nicht nur für das Rote Kreuz, sondern auch für den Main-Tauber-Kreis und die Stadt Wertheim ist.

»Es macht einen deutlichen Unterschied, ob man sich die Pläne anschaut oder hier in der Realität sieht, welche Dimensionen das hat«, sagte Fuchs, der zusammen mit Grau davon sprach, dass die Arbeiten voll im Zeitplan seien - trotz anfänglichem Verzug wegen nötig gewordener Umplanungen. Vorgesehen sind 30 Zimmer für Menschen in Kurzzeitpflege, außerdem 15 Tagespflegeplätze - übrigens nicht nur für Senioren, sondern beispielsweise auch für Schwerbehinderte, wie Grau später im Gespräch mit der Redaktion erläuterte. Mit dem Krankenhaus und einem Physiotherapieangebot in unmittelbarer Nachbarschaft haben man eine »tolle Umgebung«, sagte Fuchs.

Das Projekt habe »überregionale Strahlkraft«, der Platzbedarf sei da, »denn das Thema Pflege wird prekärer«, sagte Landrat Christoph Schauder, der die Wichtigkeit für den gesamten Landkreis hervorhob. Auch deshalb sei der dem Kreistag dankbar, dass dieser das Vorhaben mit einer Viertelmillion Euro bezuschusse. Für etliche pflegende Familienangehörige der ganzen Umgebung könnten Kurzzeit- und Tagespflege eine spürbare Entlastung bringen, meinte der Wertheimer Bürgermeister Wolfgang Stein.

Bei einem kurzen Rundgang konnte man sich eine grobe Übersicht verschaffen, vom Eingang über die Küche und Speiseräume bis zum Pflegestützpunkt, von dem zentral die Übersicht über Wohn- und Aufenthaltsbereiche sowie den Innenhof möglich ist.

Bisher läuft der Bau reibungslos ab, auch von der grassierenden Materialknappheit im Handwerk bleibe man bisher verschont, sagten Architekt Eberhard Dörr und Christian Reinhardt als einer der beiden Geschäftsführer des Tauberbischofsheimer Bauunternehmens Brandl Bau. Während täglich etwa zehn von Reinhardts Mitarbeitern die Mauern in die Höhe wachsen lassen, zeigte sich Dörr zuversichtlich, das Projekt bis September 2022 fertigzustellen. »Das ist für uns der allerletzte Termin«, äußerte er Optimismus, den Neubau schon früher übergeben zu können.

Eröffnung soll laut Manuela Grau am 1. Oktober 2022 gefeiert werden. Die Nachfrage sei jetzt schon groß, sowohl für die Tages- als auch die Kurzzeitpflege geben es beim DRK-Kreisverband bereits Wartelisten. Das Pflegezentrum ist für einen Ausbau vorbereitet: Mit einer später möglichen Aufstockung ließen sich die Kapazitäten verdoppeln - oder beispielsweise Wohnungen für seniorengerechtes Wohnen einrichten.

Nebenan soll künftig auch die neue Rettungswache des DRK in Wertheim entstehen. Eigentlich hätte eine Förderung schon für 2020 in Aussicht gestanden, informierte Fuchs am Rande. Der Bau ist noch nicht gestartet, weil es wegen möglicher Förderungen noch Klärungsbedarf gebe, signalisierte Fuchs.

Wie viel das Projekt kostet, dazu wollte sich am Mittwoch niemand der Verantwortlichen äußern. Bei der Vorstellung des Vorhabens im Dezember 2019 war von etwa acht Millionen Euro die Rede.

Matthias Schätte