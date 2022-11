Pflegegeld wird 2023 für junge Menschen erhöht

Kostenübernahmen im Main-Tauber-Kreis

MAIN-TAUBER-KREIS 23.11.2022 - 11:13 Uhr 1 Min.

Das Pflegegeld für Pflegekinder wird erhöht.

Jugendamtsleiter Martin Frankenstein stellte die Rahmenbedingungen vor und erläuterte das landeseinheitliche Verfahren, das sich beim Pflegegeld an den Empfehlungen des Kommunalverbands für Jugend und Soziales (KVJS) und der kommunalen Spitzenverbände orientiert. Aktuell gebe es 38 Vollzeitpflegekinder im Zuständigkeitsbereich des Jugendamts, wofür der Kreis die Kosten übernehme und 28 Kinder im Main-Tauber-Kreis, für die andere Jugendämter die Kosten übernähmen. Zudem gebe es 22 Kinder in anderen Landkreisen, die der Main-Tauber-Kreis bezahlen müsse, informierte Frankenstein.

Die Sätze werden ab Januar 2023 wie folgt erhöht: Bis zur Vollendung des 6. Lebensjahrs wird es um 77 auf 951 Euro, vom 7. bis zum 12. Jahr um 114 auf 1095 Euro und ab Beginn des 13. Lebensjahres um 155 auf 1231 Euro erhöht. Hinzu kommen die Beiträge zur freiwilligen Unfallversicherung in Höhe von 182,53 Euro und die Unterstützung zur Alterssicherung mit 42,53 Euro.

Deutlich erhöht wird auch die Leistung für Bereitschaftspflegefamilien, die in aller Regel nur Kindern der unteren beiden Altersgruppen aufnehmen. Die Anforderungen an diese Familien, von denen es elf im Main-Tauber-Kreis gibt, seien sehr hoch, wie der Jugendamtsleiter erläuterte. Die Familien müssten immer bereit sein sehr kurzfristig ein Kind aufzunehmen, das vom Jugendamt in Obhut genommen wurde. Deshalb schlug die Verwaltung vor, das Bereitschaftspflegegeld im Umfang der durchschnittlichen Steigerung der beiden unteren Altersklassen des Vollzeitpflegegelds anzuheben, was einer Erhöhung um sechs auf 66 Euro entspricht.

Die Mehraufwendungen der vorgeschlagenen Anpassung des Pflegegelds in der Vollzeitpflege betragen auf der Grundlage der aktuellen Fallzahlen für 2023 rund 117.200 Euro. Die Erhöhung der Bereitschaftspflege schlägt auf Basis der durchschnittlichen jährlichen Belegungstage mit rund 9700 Euro zu Buche. Aktuell seien sieben Kinder in der Bereitschaftspflege untergebracht, und bisher seien es im zu Ende gehenden Jahr insgesamt 18 Kinder gewesen, erklärte Frankenstein auf Nachfrage von Andreas Lehr (CDU). Einig waren sich alle Mitglieder des Ausschusses, dass das Engagement sowohl der Pflege- als auch der Bereitschaftspflegefamilien nicht hoch genug zu schätzen ist.

