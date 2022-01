Pflegefachkräfte Drei Auszubildende über Motivation und schöne Momente im Beruf

Hintergrund: Reform der Pflegekraftausbildung

Zum 1. Januar 2020 startete in Deutschland eine neue generalistische Pflegeausbildung oder Generalistik.

Unter Generalistik versteht man die Zusammenführung mehrerer Berufe zu einem gemeinsamen, neuen Berufsbild Pflege.

Die Ausbildungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege werden zu einer neuen Pflegeausbildung mit einheitlichem Berufsabschluss zusammenführt, der Pflegefachfrau oder dem Pflegefachmann.

Die wichtigsten Neuerungen sind:

Die Ausbildung befähigt zur Fachpflege von Menschen aller Altersgruppen.

Der Abschluss ermöglicht eine Tätigkeit in allen Bereichen, wie Krankenhäusern, Kinderkliniken, Rehabilitationskliniken, psychiatrischen Einrichtungen, Seniorenheimen und in der ambulanten Pflege.

Der Berufsabschluss wird in allen EU-Staaten anerkannt.

Durch die generalistische Ausbildung eröffnen sich neue Berufs- und Karriereperspektiven.

Der Berufsabschluss wird im Bachelorstudiengang Pflege angerechnet (50 Prozent).

Zugangsvoraussetzungen:

Mit einem Haupt- oder Mittelschulabschluss besteht die Möglichkeit der einjährigen Ausbildung zur Pflegefachhelferin (Krankenpflege) / zum Pflegefachhelfer (Krankenpflege). Dieser Berufsabschluss wird in der dreijährigen Pflegeausbildung angerechnet. Qualifizierte Pflegefachhelfende können damit gleich in das zweite Ausbildungsjahr der Ausbildung Pflegefachfrau / Pflegefachmann einsteigen.

Mit einem Realschulabschluss oder einem gleichwertigen zehnjährigen Schulabschluss ist der Einstieg in die dreijährige Pflegeausbildung möglich.

Der Abschluss zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann und drei Jahre Berufserfahrung eröffnen die Zugangsberechtigung für das Studium an einer Hochschule oder Universität.

Mit Hochschulzugangsberechtigung hat man die Möglichkeit, eine grundständige Berufsausbildung in der Pflege mit Bachelorabschluss zu absolvieren. Mit diesem sind die Absolventen dem entsprechenden Bachelor of Science-Abschlüssen in der Pflege international gleichgestellt. (bdg)