Pfarrer Thomas Holler zum neuen Dekan ernannt

Dekanat Tauberbischofsheim: Verantwortlich für zehn Seelsorgeeinheiten

Main-Tauber-Kreis 20.11.2022 - 12:23 Uhr < 1 Min.

Pfarrer Thomas Holler ist der neue Dekan des Dekanats Tauberbischofsheim.

Das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg gab die Personalentscheidung am Sonntag bekannt. Thomas Holler wurde 1967 in Ersingen bei Pforzheim geboren und nach dem Studium der Theologie und Germanistik 2005 durch Erzbischof Dr. Robert Zollitsch in Freiburg zum Priester geweiht. Nach Vikarsjahren in den Seelsorgeeinheiten Hechingen und Durlach wirkte er von 2010 bis 2022 als Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Forbach-Weisenbach (Dekanat Rastatt). Seit Oktober 2022 ist Holler - als Nachfolger von Dekan Gerhard Hauk - Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim.

Boris Dauber