Personenerhebung im Main-Tauber-Kreis beendet

MAIN-TAUBER-KREIS 08.03.2023 - 11:43 Uhr < 1 Min.

»Dank unserer motivierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie des tollen ehrenamtlichen Engagements der 163 Erhebungsbeauftragten kann die Arbeit der Zensusstelle trotz aller coronabedingten Widrigkeiten in den vergangenen beiden Jahren als voller Erfolg gewertet werden. Es ist dabei gelungen, die gestellten Aufgaben vor den gesetzten Fristen zu erledigen«, bilanzierte Landrat Christoph Schauder.

Im Oktober 2021 wurde die Zensusstelle Main-Tauber-Kreis im ehemaligen Gerichtsgefängnis in Tauberbischofsheim eingerichtet, technisch und organisatorisch getrennt vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis. Neben der Zensusstellenleitung wurden weitere acht in Voll- oder Teilzeit beschäftigte Mitarbeitende befristet eingestellt beziehungsweise aus dem Personal des Landratsamts auf Stundenbasis eingesetzt, so die Mitteilung. Die Großen Kreisstädte Bad Mergentheim und Wertheim verzichteten bereits im Vorfeld auf die Möglichkeit einer eigenen Zensus-Erhebung, so dass die Zensusstelle Main-Tauber-Kreis für den gesamten Landkreis zuständig wurde.

»Durch den frühzeitigen Abschluss war es darüber hinaus möglich, Anschriften mit eigenem Personal nochmals zu überprüfen«, erklärte Jörg Scheidel als bisheriger Leiter der Zensusstelle Main-Tauber-Kreis. »Größere Probleme gab es nur in wenigen Einzelfällen. Spätestens auf ein Hinweisschreiben erfolgten die Meldungen der Auskunftspflichtigen meist umgehend und vollständig«, ergänzte Scheidel.

el