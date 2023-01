Personalwechsel im Dertinger Ortschaftsrat

ORTSCHAFTSRAT DERTINGEN IN KÜRZE

Weitere Themen aus dem Dertinger Ortschaftsrat:

Rückblick: Kulturell sei Dertingen in 2022 nach Corona wieder durchgestartet, resümierte Ortsvorsteher Egon Beuschlein: Weinfest Light, Weinwandertag mit 600 Teilnehmern, Konzerte, Fest des Freizeitclubs, Kerwe, Disko, Adventsmarkt und Neujahrsblasen am Fuß des Kirchturms. Neubaugebiet: Am 26. April wird es offiziell eröffnet, derzeit sind noch drei Bauplätze frei - zuzüglich jener drei Plätze, die für Mehrfamilienhäuser vorgehalten werden. In der Sache läuft eine Konzeptausschreibung, deren erste Runde unbefriedigend war. Unter anderem hatte ein Einreicher es vorgeschlagen, die drei Grundstücke für eine Wohnanlage zusammenzulegen. Zu groß, zu mächtig, das müsse bessergehen, hatte der Rat empfunden. Aktuell läuft eine neue Konzeptausschreibung. Flächen-PV: Ein Dertinger Bürger war mit dem Plan einer Flächen-Photovoltaikanlage an den Rat herangetreten - großflächig rechts und links des westlichen Ortseingangs. Der Rat hatte das so nicht gewollt, die Flächen beschnitten, dann die betroffenen Grundeigentümer eingeladen. Die seien mehrheitlich nicht interessiert gewesen, gute Ackerböden für das Projekt herzugeben. »Das Thema ist durch, da kommt auch nichts mehr«, sagte der Ortsvorsteher. Windpark: Am südöstlichen Ende Dertingens gibt es eine 60 Hektar große Windvorrangfläche, auf der bereits vor sechs Jahren Windräder hatten gebaut werden sollen. Damals war die Bebauung an verschärften Umweltregeln gescheitert. Jetzt ist die Flächen-GBR der Dertinger und Homburger Grundeigentümer seit einiger Zeit mit der Hamburger Thüga im Gespräch. Es laufe sehr gut, lediglich wenige rechtliche Dinge müssten noch abgeschlossen werden, dann gehe man in die konkrete Planung.Mittelanforderung: Dertingen erhält 2024 ein neues Spielgerät für den Kinderspielplatz, auch einen Basketballkorb. Als Schutzstreifen zwischen Friedhof und Neubaugebiet werden zwei Obstbaumreihen gepflanzt und im Friedhof zwei Zeilen Wein. Die Bürger des Weinorts können sich künftig unter den Reben bestatten lassen. Die Idee dazu stammt von der Dertingerin Nadine Strauß. Infrastruktur: Hier geht es im Moment nur rückwärts. Nach dem Arzt hat nun zum Jahresbeginn, auch der örtliche Metzger geschlossen - einhergehend das Angebot an Bäckereiwaren. Es war nicht gelungen, einen Nachfolger zu finden. Der Rat verlangt, dass die Stadtentwicklungsgesellschaft das zum Verkauf stehende Gebäude ankauft und das Areal neu gestaltet. Blutspender: Frieder Henke hatte 100 Mal Blut gespendet. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 321 Blutspenden, der DRK-Ortsgruppenleiter Reinhold Hörner hatte 20 Erstspender begrüßen können. Insgesamt war die Zahl der Blutspender gegenüber dem Vorjahr jedoch um 71 zurückgegangen. Der nächste Dertinger Blutspende-Termin ist am Donnerstag, 16. Februar. Weinfest: Nach dem coronabedingten Ausfall soll das Weinfest wieder zu alter Größe zurückfinden. Gefeiert werden soll demnach in alter Manier vom 28. April, bis 1. Mai. Ge