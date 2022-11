Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Personalmangel führt zu Zugausfällen bei der Bahn - nicht nur im Main-Tauber-Kreis

Schüler und Pendler betroffen

MAIN-TAUBER-KREIS 16.11.2022 - 16:00 Uhr 1 Min.

Regionalzug auf der Frankenbahnstrecke: Die drei Landräte Christoph Schauder, Achim Brötel und Thomas Eberth fordern in einem Schreiben an die Deutsche Bahn insbesondere, den Zugverkehr auf der Frankenbahn schnellstmöglich wieder herzustellen. Foto: DB AG, Georg Wagner

Hintergrund des Schreibens war eine Mitteilung der Deutsche Bahn Regio AG mit Sitz in Würzburg, dass es wegen eines »hohen Krankheitsstandes beim Personal« und beschädigten Fahrzeugen auf der Frankenbahn zwischen Würzburg, Lauda und Osterburken noch bis zum 9. Dezember zu Zugausausfällen kommen werde.

Recherchen dieser Redaktion ergaben jetzt, dass das im Main-Tauber-Kreis nicht die einzigen Zugausfälle sind, weil der Bahn derzeit Personal fehlt. Auch auf der Tauberbahn komme es zwischen Lauda und Crailsheim wegen unbesetzter Stellwerke noch voraussichtlich bis zum 11. Dezember zu Zugausfällen und einem Ersatzverkehr durch Busse, teilt die Westfrankenbahn mit. Hier gebe es »einen Personalnotstand in den Stellwerken«, heißt es.

Umbau des Bahnhofs

Zudem wird auf der Strecke der Bahnhof Weikersheim umgebaut. Ebenfalls auf der Tauberbahn zwischen Lauda und Wertheim werden in den Nachtstunden weiterhin noch Busse eingesetzt, die die Strecke solange bedienen, bis die Bauarbeiten im Tunnel Reicholzheim abgeschlossen sind. Die Westfrankenbahn geht derzeit davon aus, dass dies noch bis zum 18. November dauern dürfte.

Von den Ausfällen auf der Frankenbahn besonders betroffen sind nach Auskunft des Landratsamts Main-Tauber-Kreis in erster Linie Schüler und Berufspendler, aber auch Studierende, die die Züge etwa in Richtung Würzburg nehmen.

Vor allem die Züge zur ersten Stunde in die Schulen nach Lauda und Würzburg fielen aus und seien durch Busverkehre ersetzt. Schüler, die etwa um 6.37 Uhr in Osterburken starten, hätten Schwierigkeiten, pünktlich um 7.30 Uhr mit dem Bus zum Schulbeginn in Lauda zu sein, hieß es aus dem Landratsamt.

Mit dem Zug bräuchten sie dagegen weniger als eine halbe Stunde. Deshalb haben die Landräte in ihrem gemeinsamen Schreiben die Deutsche Bahn aufgefordert, »zumindest die wichtigsten Schülerzüge morgens zu den ersten Schulstunden wieder regulär verkehren zu lassen«.

Frühere Abfahrten

Um diese akuten Probleme kurzfristig zu lösen, habe die DB Regio AG bislang per Mail angekündigt, Busse von Osterburken nach Lauda 15 Minuten früher starten zu lassen, damit Schüler pünktlich ihre Schule erreichen, hieß es zu einer ersten Reaktion der Bahn aus dem Landratsamt.

Ähnliche Probleme hatte es jüngst erst auf der Frankenbahn zwischen Lauda und Wertheim gegeben, als Schüler nicht pünktlich zur ersten Stunde ins Berufliche Schulzentrum Wertheim kommen konnten, weil die als Ersatz eingesetzten Busse die Strecke nicht genauso schnell fahren konnten.

gufi