Personalkostenzuschuss steigt um 25 Prozent an

MAIN-TAUBER-KREIS 23.11.2022 - 11:20 Uhr < 1 Min.

Der Kreis fördere aktuell insgesamt 7,2 pädagogische Fachkraftstellen in kommunalen Jugendhäusern an verschiedenen Standorten, erläuterte Jugendamtsleiter Martin Frankenstein. Der Vorschlag zur Anhebung des Förderbetrags sei aus dem Jugendhilfeausschuss gekommen, und die Verwaltung habe einen, wie er meinte, ausgewogenen Vorschlag erarbeitet. Der Landkreis gewähre aktuell für hauptamtliche und vollbeschäftigte Fachkräfte einen Personalkostenzuschuss von 25 Prozent der tatsächlichen Besoldung, höchstens jedoch 7500 Euro, so der Amtsleiter.

Der Zuschussbetrag soll auf 12.500 je Vollzeitstelle angepasst werden. »Bei Teilzeitkräften reduziert sich die Summe anteilmäßig«, erläuterte Frankenstein den Vorschlag. Die Mehrkosten für den Kreishaushalt bezifferte er auf 36.000 Euro pro Jahr. Soweit er sich erinnern könne, sei der Zuschussbetrag seit vielen Jahren nicht angepasst worden, erklärte Manfred Schaffert (CDU) und hoffte, dass eine Erhöhung vielleicht die Kommunen dazu veranlasst, weitere Stellen zu schaffen. Entsprechend stimmte der Ausschuss dem Vorschlag der Verwaltung einmütig zu.

