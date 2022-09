Personal fehlt, Energiepreise steigen: Wertheimer Tierheim fürchtet Kostenlawine

Hauptversammlung: Tierschutzverein wählt neuen Vorstand - Wertheimer Fundtiere weiter nach Lohr

Wie überall: Steigende Kosten auch im Wertheimer Tierheim. Bei der Hauptversammlung am Samstag hat man die vergangenen drei Jahre besprochen - und einen Fahrplan für die Zukunft.

In Abwesenheit der letzten Vorsitzenden Andrea Melcher wurden nun Isabell Polak, Ilie Smolenic und Christina Schmidt an die Spitze gewählt. Auch der sechsköpfige Beirat ist neu: Er kann den Vorstand überstimmen und wirkt so als Kontrollorgan. Um all das möglich zu machen, hat der Tierschutzverein die Satzung geändert und sie in vielen Punkten - entlang den Vorlagen der Landesorganisationen - modernisiert.

»Unterlagen aussagekräftig«

In der Außenwahrnehmung waren bislang die Zahlen immer der kritische Punkt des Tierschutzvereins. Geschaut ist dabei auf die Unterbringung der Fundtiere. Die Stadt Wertheim beklagte in einer teils öffentlich geführten Auseinandersetzung eine zu geringe Transparenz der vom Tierheim vorgelegten Unterlagen und hatte nach zähem Hin und Her dem »eigenen« Tierheim den Vertrag verweigert. Dem entgegen dementierte es die Kassenführerin Irmtraud Koller auch jetzt am Wochenende neuerlich: Die Unterlagen seien stets komplett und aussagekräftig gewesen. Fakt ist, dass die Stadt Wertheim in Sachen Unterbringung der Fundtiere am Ende des Konfliktes einen Vertrag mit dem Tierheim der Stadt Lohr geschlossen hat.

Beim Wertheimer Tierschutzverein scheint man damit im Moment aber recht gut zufrieden zu sein. Die Lohrer hätten die bessere Infrastruktur und eine deutlich höhere Personaldecke. Selbst wenn man es wollte, so könne man in Wertheim im Moment die Aufgaben rund um die Fundtiere kaum lösen, müsste Schritt für Schritt neu aufbauen, »räumlich, wie auch personell«, sagte Christina Schmidt.

Pauschalen erhöhen?

Der Wertheimer Tierschutzverein ist dabei weiterhin für die Fundtiere aus Kreuzwertheim, Külsheim und Freudenberg zuständig. Derzeit verhandle man mit den drei Kommunen, um eine notwendige Erhöhung der Leistungspauschale. Auch auf Mitgliedernachfrage in der Hauptversammlung jetzt am Samstag blieb die Kassiererin Irmtraud Koller Antworten zur Finanzsituation schuldig. In der Vergangenheit sei man schlecht gefahren, solche Dinge öffentlich zu machen, sagte sie, bestätigte dabei aber, dass man allein im Jahr 2021 rund 100.000 Euro aufgewendet habe - zumeist fürs Personal. Der Tierarzt habe in dem Zeitraum rund 8000 Euro gekostet, Wasser sei ein nicht unerheblicher Kostenfaktor, eben habe man knapp 7000 Euro für Heizöl überwiesen.

Einnahmen, Spenden und Mitgliedsbeiträge könnten all das nicht decken. Man zehre aktuell von Erbschaften zu Gunsten des Tierheims. Sie sicherten den Betrieb für die kommenden zwei Jahre, sagte Koller. Angaben zum Vermögen wolle man jedoch nicht machen. Die reinen Zahlen ließen den Verein, oberflächlich betrachtet, besser dastehen, als es ihm tatsächlich gehe. Man wolle kein falsches Signal senden, dass die fürs Tierheim wichtige Spendenbereitschaft untergraben könnte, erklärte Uwe Heitmann.

Steigende Kosten

Der Tierschutzverein hat eine Grafik nachgereicht, die keine Summen nennt, aber die Kostenverteilung detailliert beschreibt. Gut 86 Prozent der Einnahmen stammen aus Spenden, Erbschaften und Zuwendungen, knapp fünfeinhalb aus Mitgliedszahlungen, vier Prozent aus Zuschüssen, etwas mehr als ein Prozent aus den Fundtierverträgen. Bei den Ausgaben entfallen zwei Fünftel auf Löhne und Gehälter, ein Fünftel auf die Sozialversicherung. Strom, Heizung und Wasser machen knapp 15 Prozent aus, etwa 8 Prozent des Budgets wird für den Tierarzt fällig.

Bei den Kosten erwartet man im Verein derzeit nichts Gutes. »Wir fürchten, dass wir um die Hälfte mehr werden ausgeben müssen«, sagte Christina Schmidt. Energiekosten machen dabei einen großen Teil aus, die schon jetzt spürbar gestiegenen Kosten für Tierarztbehandlungen werden ab dem Winter noch einmal einen deutlichen Schritt nach oben machen, auch Tierfutter und Medikamente zieht im Preis an. All das bei zu wenig Personal. Man bräuchte dringend Mithilfe.

Dauerdienst eingestellt

Die aufopfernde Arbeit der Tierheimleiterin Monika Eggerer könne nicht immer alles abfangen, sagte Christina Schmidt. Der Personalmangel ist demnach auch einer der Hauptgründe für die laufenden Veränderungen im Tierheim. Den für die Fundtieraufnahme notwendigen Rund-um-die-Uhr-Dienst könne man schon lange nicht mehr leisten. Echte Zugänge habe man zumeist lediglich noch über von Tierärzten eingelieferten Tiere oder über solche, die das Veterinäramt bei ihren Besitzern beschlagnahmen lasse. In der Folge sei eine stetig wachsend Zahl von Tieren krank, pflegeaufwändig und nicht mehr vermittelbar.

Das Tierheim wird von der eigentlichen Auffangstation immer mehr zur Endstation. Auch das spiegelt sich in der neuen Satzung, die erstmals den Begriff des Gnadenhofes für Hunde und Katzen einführt.

Michael Geringhoff