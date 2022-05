Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Perfektes Wetter zur Saisoneröffnung im Freudenberger Badesee

Freudenberg 15.05.2022 - 00:00 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Badesee Freudenberg: Saisoneröffnung. Foto: Günter Herberich

Bereits kurz vor der Eröffnung kamen die ersten Gäste. Besonders für Familien ist der Badesee ein abwechslungsreicher Ausflugsort. Sprungturm, Insel und Rutschbahn sowie für die jüngsten Gäste ein Wasserspielpilz, eine Minirutschbahn und eine Kinder-Schlangenrutsche laden zum Planschen ein. Bianca Ribeiro kam mit ihrer Freundin Sarah Gundermann aus Tauberbischofsheim angefahren. »Bei uns macht das Freibad erst morgen auf, da sind wir einfach hergefahren«, meint Sarah Gundermann. Beide waren schon öfter hier zu Gast. »Die Liegewiese mit den Schatten spendenden Baumflächen ist klasse, da hat man Platz und Ruhe« sagte Bianca Ribeiro. Kurz darauf stand Bernadette Soos mit ihren beiden Kindern in der Schlange. Die Dorfprozeltenerin ist Stammgast im Freudenberger Badesee. »Hier ist es ideal für die Kinder, ich mag den Natursee, mir gefällt es hier besser als in einem Schwimmbad«, erklärte sie. 117 Karten waren am ersten Tag verkauft, war von Stefan Zöller zu erfahren. Darunter fallen auch Saison-, Familien- und Zehnerkarten. Der Leiter des Bauhofs ist auch für den Badesee verantwortlich: »Wir haben hier ein sehr großes Einzugsgebiet vom Frankfurter Raum bis nach Würzburg und nach Tauberbischofsheim kommen die Badegäste«. /Foto:

gher/ Herberich