Pendlerparkplatz am Bahnhof Lauda eröffnet

Verkehr: Nach fast sieben Monaten nun Park+Ride - Mehrere Eidechsen-Quartiere an der Zufahrt eingerichtet

MAIN-TAUBER-KREIS 08.12.2022 - 16:59 Uhr 1 Min.

Insgesamt 76 neue Parkplätze sind laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung entstanden, drei davon behindertengerecht und zunächst sechs mit Elektroladepunkten des Stadtwerks Tauberfranken.

Hier kann aber jederzeit nachgerüstet werden, entsprechende Infrastruktur ist schon vorgesehen. Bald wird es auch eine Lademöglichkeit für E-Bikes und Pedelacs bei den neu errichteten Fahrradbügeln befinden geben. Zudem ist die Stadtverwaltung das Problem öffentlicher Toiletten angegangen, da es hier seit dem Wegfall des in der Verantwortung der Deutschen Bahn stehenden Bahnhofsgebäudes so eine Möglichkeit nicht mehr gab.

Zum neuen Parkplatz gelangt man von der Personenunterführung aus über eine Treppenanlage oder über eine Rampe, so dass jeder nun barrierefrei an den Bahnhof Lauda gelangt.

Lauda-Königshofens Bürgermeister Lukas Braun berichtete aber auch, dass man an den Artenschutz gedacht habe. So wurden beispielsweise mehrere Eidechsen-Quartiere an der Zufahrt eingerichtet, damit sich die Tiere hier wohlfühlen können.

Braun bedankte sich bei der Firma Konrad Bau, die die Bauausführung des Pendlerparkplatzes für fast 1,5 Millionen Euro Auftragssumme innehatte.

Zwölf Millionen Euro Kosten

Lob hatte er aber auch für die Förderung aus dem Bund-Länder-Programm »Wachstum und nachhaltige Erneuerung« mit 60 Prozent der förderfähigen Kosten, für den Main-Tauber-Kreis, der den Parkplatz mit 1,25 Millionen Euro mitfinanziert hat und für das Land Baden-Württemberg, das weitere 400.000 Euro für das Gesamtprojekt aus den Programmen »Rad und Fußgängerinfrastruktur« und »Nachhaltige Mobilität« zuschoss. Das Gesamtprojekt (inklusive Bahnunterführung) verursachte Kosten von etwa zwölf Millionen Euro.

Braun dankte Landrat Christoph Schauder und dem Vizepräsidenten des Landtags, Professor Wolfgang Reinhart, für ihren Einsatz sowie dem Bauamt der Stadt und den beteiligten Firmen.

Schauder ging auf die enorme Bedeutung des Eisenbahnknotens Lauda ein: »Der Bahnhof in Lauda ist immer noch der zentrale Eisenbahnknotenpunkt im Landkreis. Die Erreichbarkeit der Ballungszentren Würzburg, Heilbronn und Stuttgart auf dem Schienenweg stellt zudem ein Alleinstellungsmerkmal des Bahnhofes gegenüber anderen Bahnstationen dar.« Ähnlich drückte sich auch Professor Reinhart aus. Derzeit würden sehr viele Menschen von der Stadt wieder aufs Land ziehen, »so viele wie seit 30 Jahren nicht mehr«. Am Standort Lauda-Königshofen sei eine tolle Kombination von Rad, Schiene und P+R" entstanden.

