Party im Burggraben auf der rosaroten Wolke

Konzert: Rund 1000 Fans in Wertheim beim Auftritt der Metal-Band J.B.O. am vergangenen Wochenende

Wertheim 12.07.2022 - 14:31 Uhr 1 Min.

Konzert mit J.B.O. in Wertheim auf der Burg. Rund 1000 Fans waren zur Open-Air-Veranstaltung gekommen. Foto: Holger Watzka

Es war mittlerweile der dritte Anlauf für dieses Konzert, zwei Mal wurde es durch die Pandemie bedingt verschoben. »Super zufrieden,« sagte Jojo Schulz, Geschäftsführer des Veranstalters Posthalle Würzburg. »Alle freuen sich wieder auf Open Air.« Veranstalter Schulz schwärmte: »Die Musiker freuen sich, in der wohl schönsten Location spielen zu dürfen.«

Einheizende Vorgruppe

Crossplane, die Vorgruppe, heizte schon ordentlich ein. Kurz nach 20 Uhr kamen die rosa gewandeten Musiker auf die Bühne und boten mehr als zwei Stunden eine mitreißende Show. Pünktlich um 22.30 Uhr musste Schluss sein.

Die Band J.B.O. begann vor über 30 Jahren als ein Spaßprojekt. Die Spaßrocker in Rosa aus Mittelfranken machten die Musiklandschaft in dieser langen Zeit bunter. Das feierlaunige Publikum in Wertheim war von der ersten Minute an begeistert mit dabei: Party im Burggraben auf der rosaroten Wolke.

Humor im Mittelpunkt

Humor steht bei J.B.O.-Musikern im Mittelpunkt, allein schon das Kürzel lässt schmunzeln, steht es doch für »James Blast Orchester«. »Wer lässt die Sau raus?«, so heißt das 13. Studioalbum von J.B.O., und diese Frage beantworteten die rosa Rocker lautstark. Die »Metal-Franken« bewiesen eindrucksvoll in Wertheim, dass sie nicht nur ihre Instrumente, sondern auch das partylustige Publikum beherrschen. Ein lauer Sommerabend der guten Laune, zwischendurch nur einige wenige Regentropfen, das Publikum aus wirklich allen Altersgruppen war von der Live-Show ebenso begeistert wie von der Rockmusik mit kreativen Texten und bisweilen spontaner Blödelei.

Für alle Freunde der Open-Air-Musik gibt es in den nächsten Wochen noch einige Anlässe, den Aufstieg von der Stadt hinauf zur Burg zu nehmen. Beeindruckende Veranstaltungen vor der malerischen Kulisse des Wertheimer Wahrzeichens stehen an, unter anderem mit SAGA, Stahlzeit - Rammstein Tribute Show, Doro und Barclay James Harvest.

hwa