Partnerstädte in Trauer vereint

Tod der Queen: Zeremonien und Gefühle in Wertheims Jumelage-Kommunen Huntingdon und Godmanchester

Wertheim 15.09.2022 - 12:19 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In Godmanchester verlas Bürgermeister Richard Taplin die Königliche Proklamation vom Tod der Queen und deren Nachfolge am School Hill vor dem Rathaus. Foto: Nan Taplin

Sowohl in den Gesprächen als auch in den Beiträgen der Partnerregion in den sozialen Medien sei klar geworden: »Ja, man wusste es, dass Queen Elizabeth ihre Bürger verlassen würde. Dennoch hat ihr Tod nicht nur im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, sondern überall auf der Welt zu Trauer und Betroffenheit geführt«, so von Lindern. Die Menschen aus dem Umfeld der beiden Partnerstädte hätten berichtet, dass die Königin eine Konstante in ihrem Leben gewesen sei. »Egal, was auf der Welt passierte, sie war so gewiss da, wie der Wind wehte und die Wellen brachen«, zitierte er einen Kommentar in den sozialen Medien aus den Partnerstädten, der ihn tief beeindruckt habe.

Immer wieder sei hervorgehoben worden, dass diese Persönlichkeit ihrem Land mit Hingabe, Würde, Pflichterfüllung, Glauben, Liebe und auch Charme und Witz gedient habe und das über einen Zeitraum von mehr als 70 Jahren. »Die meisten Briten haben keinen anderen königlichen Souverän in ihrem Land erlebt«, sagt er.

Zeitgleiche Verkündigung

Ganz eindrucksvoll fand von Lindern, dass die Verkündigung vom Tod der Königin und deren Nachfolge am Sonntag, 11. September, um 14 Uhr überall zur gleichen Zeit mit gleichem Ablauf und Wortlaut im vereinten Königreich erfolgt sei.

So seien auch in den Partnerstädten zu dieser Zeit die Bürgermeister zusammen mit den Gemeinderäten und anderen Würdenträgern vor ihre Bürger getreten, um in einer kurzen, aber eindrucksvollen Zeremonie aus Anlass des Todes der Monarchin die offizielle Königliche Proklamation zu verlesen.

Darin werden die Bürger informiert, dass mit dem Tode der Königin die Krone des Vereinigten Königreichs einzig und rechtmäßig an Prinz Charles III. Philip Arthur George übergehe und den sie in demütiger Zuneigung anerkennen.

In Godmanchester führte Mayor Richard Taplin diese Zeremonie am School Hill vor dem Rathaus aus. Nach dem Verlesen dieser Bekanntmachung habe ein Geistlicher ein Gebet gesprochen und um den Segen für den Monarchen und das Land gebeten. »Mit dem Singen der Nationalhymne »God Save the King« und einem dreifachen Hip hip hooray auf seine Majestät König Charles III. endete die Proklamation.

Taplin, Bürgermeister von Godmanchester und Vorsitzender der Sektion Wertheim im Partnerschaftsverein Huntingdon und Godmanchester, hatte den Wertheimern den Text seiner Beileidsbekundungen zum Tod der Königin übermittelt. Diese hatte er auch in der lokalen Presse der Partnerstädte veröffentlicht. Er schreibt darin: »Donnerstag, der 8. September 2022 war für uns alle ein unglaublich trauriger Tag. Es scheint fast unmöglich, dass jemand, der so lange eine Konstante in unserem Leben war, gestorben ist. Ich weiß, dass wir, vielleicht unbewusst, damit gerechnet haben, dass dieser Tag irgendwann kommen würde - aber wir haben immer gehofft, dass es zu einem anderen Zeitpunkt und weit in der Zukunft sein würde.«

Weiter erklärte er darin, die meisten Bürger hätten keinen anderen Monarchen gekannt, und in unserer bedrohlichen und instabilen Welt habe die ständige Anwesenheit unserer Königin uns allen eine solide Grundlage für das tägliches Leben gegeben. »Jetzt ist Ihre Majestät Königin Elisabeth die Zweite nicht mehr unter uns, und das hinterlässt eine Lücke in unserem aller Leben.« Die nächsten Tage und Wochen würden nicht einfach, heißt es weiter. Für die Bevölkerung werde es viele Veränderungen geben und viele in der Stadt würden sich emotional verlassen fühlen.

Weiter betonte er, wie wichtig es ist, der Gemeinschaft beim Trauern zu helfen und vor allem für jene dazu sein, die allein sind und jetzt einen der wenigen Orientierungspunkte in ihrem Leben verloren haben.

Taplin berichtete von Lindern weiter: Auf verfassungsrechtlicher Ebene gebe es eine ununterbrochene Erbfolge. »So wie Königin Elizabeth ihren letzten Atemzug tat, tat König Karl der Dritte seinen ersten als Monarch.«

BIRGER-DANIEL GREIN