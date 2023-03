Partnerschaftskomitee Wertheim neu konstituiert

Neuwahlen: Folger-Schwab, von Lindern und Walter-Paczkowski nun in zweiter Reihe - Celia Fernández Sellés bleibt Geschäftsführerin

Wertheim 09.03.2023 - 15:52 Uhr 5 Min.

Das neu gewählte Partnerschaftskomitee der Stadt Wertheim. Foto: Birger-Daniel Grein In der Sitzung des Partnerschaftskomitee Wertheim verabschiedet Bürgermeister Wolfgang Stein (Mitte) die ausscheidenden Mitglieder Petra Folger-Schwab und Klaus von Lindern. Foto: Birger-Daniel Grein

Drei Gremienmitglieder wollten in die zweite Reihe zurücktreten, wie Bürgermeister Wolfgang Stein als Vorsitzender erklärte. Sabine Freudenberger folgt demnach auf Petra Folger-Schwab als Vertreterin für Salon-de-Provence, Cornelia Rückert auf Klaus von Lindern als Vertreterin für Huntingdon/Godmanchester, und Evi Petzold vertritt künftig Gubbio. Sie folgt auf Eva Walter-Paczkowski.

Weiterhin aktiv

Im Gremium aktiv bleiben Lucy Weber (stellvertretende Vorsitzende), Thomas Wettengel (Salon-de-Provence), Brigitte Dosch (Stellvertreterin Huntingdon/Godmanchester), Gisela Fenyvesi (Szentendre/Csóbanka), Michael Szabo (Stellvertreter Szentendre/Csóbanka), Elvira Väth (Gubbio), Thorsten Eichner (Tender Main) und Sonja Flicker (Stellvertreterin Tender Main).

Wolfgang Stein verabschiedete Folger-Schwab und von Lindern persönlich. Die dritte Ausscheidende war an der Sitzung verhindert. Folger-Schwab freute sich über ihre Nachfolgerin. Sie sei eine ehemalige Französischschülerin von ihr und schon als junges Mädchen in Salon gewesen. Sie dankte für das Vertrauen, das sie selbst im Gremium genossen habe. Die Aktive in Salon sei Lucy Weber, die sie im Schlepptau gehabt habe.

Von Lindern freute sich, dass es für ihn einen Nachfolger im Partnerschaftskomitee und beim Schriftführeramt der Internationalen Partnerschaftsvereinigung (IPW) gibt. Er sei von Anfang an Mitglied des Komitees gewesen. »Ich werde mich auch weiterhin für die Städtepartnerschaft engagieren«, betonte er.

Zusammenarbeit mit Schulen

Er sei dankbar für die vielen und häufig wechselnden Vertreter von Institutionen, die er bei seiner Arbeit kennenlernen durfte. Ganz wichtig sei für ihn die Zusammenarbeit mit den Schulen.

Besonders gut funktioniere es bei den beruflichen Gymnasien. Dafür dankte er Elvira Väth und ihren Kollegen.

Verbindung der Menschen in den Partnerstädten zu schaffen und über die Partnerschaft zu informieren, sei Hauptaufgabe des Komitees und der IPW. Schnelle Kontakte und Kurzreisen könnten die Städtepartnerschaften nicht ersetzen.

Je mehr persönliche Beziehungen wachsen, je mehr man über das Leben der anderen und ihre Landesgeschichte erfahre, desto fester werde das Band der Partnerschaft, war er überzeugt.

Daher sei das Erinnern auch daran wichtig, wie die Partnerschaften entstanden. »Wir werden uns auch in Zukunft für die Städtepartnerschaft einsetzen«, gab er dem Komitee mit.

Flicker berichtete, sie habe ihrem Vater Kurt Schuon versprochen, die Partnerschaft zu den Städten und dem Tender weiter zu leben. Sie sei gerne Gastfamilie für den Tender. Es sei schön, dessen Besatzung kennenzulernen. Sie warb auch bei anderen dafür, sich als Gasteltern für die Partnerschaft zu engagieren.

Mit Bedauern nahm das Gremium zur Kenntnis, dass der Partnerschaftsverein in Salon-de-Provence zum Jahresanfang aufgelöst wurde. Die Ansprechpartner blieben aber aktiv. Stein betonte: Die Vereinsauflösung ist kein Ende der Städtepartnerschaft«. Die Bürgermeister beider Städte stünden im Briefkontakt. Ziel sei es, die partnerschaftlichen Aktivitäten der beiden Städte wieder aufleben zu lassen.

Zum Thema Schüleraustausch mit Salon erklärte Folger-Schwab, dieser sei weggefallen, da immer weniger Schüler dort Deutsch als Fremdsprache wählten.

Hintergrund: Rückblick und Ausblick auf Aktionen des Parte´nerschaftskomitees Wertheim

In der Sitzung des Partnerschaftskomitees Wertheim am Dienstag gab Geschäftsführerin Celia Fernández Sellés einen Rück- und Ausblick auf die Partnerschaftsaktivitäten.

Aus dem Jahr 2022 berichtete sie unter anderem von der Ehrung von Gesine De´Vere (Huntingdon/Godmanchester) mit der Wertheimer Stadtmedaille in Bronze. Die Geehrte habe gesagt, es sei einer ihrer größten Tage gewesen, so die Geschäftsführerin. Sehr schön seien auch die Feiern 30 Jahre Wertheim/Csobanbánke und 40 Jahre Wertheim/Huntingdon/Godmanchester im Rahmen des Altstadtfests gewesen.

Nachdem die Fahrt auf dem Tender Main im Juni in der Nacht vor dem Aufbruch kurzfristig abgesagt werden musste, konnte man diese mit 13 Personen bei der Fahrt zur Werft im August aber dann doch noch nachholen.

Am 5. November 2022 fanden die internationalen Arbeitsgespräche der Partnerstädte digital statt. Im November gab es zudem einen Schüleraustausch zwischen dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und dem Collège d'Aliénor D'Aquitaine in Salles. Lob sprach die Geschäftsführerin den Lehrern und der Schulleitung für ihr Engagement aus.

Die Besatzung des Tender Main hatte außerdem auch einen Stand auf dem Wertheimer Weihnachtsmarkt. Die Einnahmen spendeten sie den beiden Waldkindergärten Dertingen und Waldenhausen. Sie erhielten je 1000 Euro (wir berichteten).

Gesponserter Aufenthalt

Auch 2023 sind wieder zahlreiche kleine und große Aktivitäten geplant. Unter anderem steht ein Besuch von Schülern des Beruflichen Schulzentrums Wertheim im Rahmen des EU-Projekts »Twinners4Tommorrow« in Gubbio an. Die Internationale Partnerschaftvereinigung Wertheim (IPW) wird die Reisekosten der Schüler mit 1000 Euro als Spende bezuschussen.

Am 9. Mai um 19 Uhr wird Fredo Endres zum Europatag sprechen. Titel des Vortrags ist:« Zeitenwende für Europa: Putin und der Angriffskrieg in der Ukraine«.Veranstalter ist die IPW, den Raum stellt die Stadt Wertheim zur Verfügung.

Feuerwehr-Treffen

Vom 18. bis 25.Mai ist das Feuerwehr-Treffen von Wehrleuten aus Wertheim, Ungarn, Frankreich und Spanien geplant. Vom 21. bis 25. September wird das internationale Jugendkulturfestival in Huntingdon/Godmanchester stattfinden. In dessen Rahmen gibt es das Kunstprojekt »Bridging Art Mural Partnership«, bei dem auf Fassaden der beiden Commemoration Halls Motive aus den Partnerstädten aufgemalt werden. Von Wertheim werden sechs Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren teilnehmen.

Im Rahmen des Festivals wird auch das internationale Arbeitsgespräch der Partnerstädte stattfinden. Im September oder Oktober wird erstmals eine Wertheimer Delegation am Trüffelmarkt in Gubbio teilnehmen.

60 Jahre Tender Main

Größte Veranstaltung des Jahres wird die Feier zur 60-jährigen Partnerschaft mit dem Tender Main im Zuge des 200. Geburtstags der Michaelismesse sein. Geplant ist ein offizieller Festakt mit Besatzungsvertretern, ehemaligen Kommandanten des Schiffs, Gastfamilien und Vertretern aus Stadtverwaltung, Politik sowie THW, Marine Jugend und Nassiger Reservistenkameradschaft. Für den Festakt soll gelten, 60 Jahre, 60 Hände, weshalb 30 Besatzungsmitglieder daran teilnehmen werden.

Weiterhin ist eine Teilnahme der Gäste des Tender Mains am Messeumzug vorgesehen. bdg

