»Papier ist toll«

Ausstellung: Berufsverband Bildender Künstler Unterfranken präsentiert sich in der Neuen Galerie in Bronnbach

Filigranes Papierobjekt von und mit Christiane Gaebert. Fotos: Petra Folger-Schwab Der Künstler Maneis vor seinem Bild »Besetzt«, das auf dem Ausstellungsplakat zu sehen ist.

Fänden diese Ausstellungen gewöhnlich in den Räumen des BBK in Würzburg statt, habe man sich dieses Mal auf die Suche nach einer anderen Location begeben. Mit der Neuen Galerie im Kloster Bronnbach war man fündig geworden und Schmidt vermutete, dass der Raum wohl viele Mitglieder gereizt hat, sich zu beteiligen.

Die weitere Anfahrt hatten 40 Künstlerinnen und Künstler nicht gescheut, um ihre Werke in der »Taubertäler Diaspora« zu präsentieren. Diese »Neue Galerie« sei kein professioneller Betrieb, sondern eine Beigabe, die von ehrenamtlicher Seite getragen und höchstens zweieinhalb mal im Jahr bestückt würde, so Schmidt. Das Galerieteam des BBK habe vorbildliche Arbeit geleistet.

Schwierige Vorbereitung

Bereits im Kreuzgang empfangen den Besucher drei Kunstwerke. Am auffallendsten die »Dame im roten Kleid«, eine lebensgroße Bronzefigur von Ludwig Bauer, die mit einem Buch auf einer Bank sitzt. Eine Vielzahl von Stilen finden sich laut Schmidt oben im Saal. Naturalistische Ansätze und Menschenbilder in »psychologisierender Expressivität« finden sich genauso wie eine große Zahl von »Abstraktionen unterschiedlicher Handschrift«. Mischtechniken und Materialbilder sind vertreten, Collagen und Skulpturen beispielsweise aus Schwemmholz, Papier oder bearbeitetem Holz. Stoffbilder und Fotoarbeiten ergänzen die Show.

Hochkarätig, da vielfältig

Christiane Gaebert, die Vorsitzende des unterfränkischen BBK-Verbandes, freute sich, so viele Kolleginnen und Kollegen seit langem mal wieder live zu sehen. Sie gestattete dem Publikum einen Blick auf die schwierige Vorbereitung der Ausstellung. Die Herangehensweise habe man mehrfach geändert, man könne einfach nicht jedem gerecht werden. Man wolle so viele Mitglieder wie möglich präsentieren, deshalb sei eine Ausstellung »aus einem Guss« unmöglich gewesen. Hochkarätig sei sie trotzdem. Die Vielfalt sei entscheidend, und »das finde ich hochkarätig«, so Gaebert.

Sophie Brandes zeigt eine Collage »Sommer 2021« aus alten Materialien wie Servietten und Tapeten sowie die Skulptur »Sonnenanbeterin« aus Schwemmholz. Durch ihre Art von Recycling »Ordnung auf dem Globus« zu machen, sei ihr erklärtes Ziel, so die Künstlerin.

Walter Bausenwein färbt Seidenraupenkokons mit Textilfarbe. Sein Werk »Convex grau-gelb« zeigt ein Mosaik aus hunderten von Kokonhälften, die nebeneinander geklebt ein Relief darstellen. Die könne man in Indien bestellen, im weitesten Sinne sei das auch Recycling, so der Künstler.

Hagga Bühler präsentiert laut Schmidt »drei martialische Weiber« mit frech-ironischem Habitus. »Königinnen der Scheinheit« nennt der Künstler seine »Kiliana« und »Napoleona«.

Himmel und Erde

Der aus dem Iran stammende Künstler Maneis hat das Werk auf dem Plakat zur Ausstellung geschaffen. »Besetzt« ist der Titel des Bildes aus der Serie »Metamorphosen« in Mischtechnik mit Oxidation. Rostfarben verdecken einen Mann und hell, fast weiß, sitzt ein Vogel auf seiner Schulter. Beide seien eingesperrt, wobei der Mensch das Symbol für Erde, der Vogel das Symbol für Himmel sei, erläutert der Künstler.

»Papier ist toll«, schwärmt Christiane Gaebert. Über verschiedene Stationen ist sie zu dem Schluss gekommen, dass sie für ihre Papierobjekte nur noch ein weißes Blatt Papier und ein geeignetes Schnittwerkzeug braucht. Aus nichts mit viel handwerklichem Geschick etwas schaffen - das sei möglich. Reine Formen kreiert sie, es wird nichts geklebt, keine Collagen angefertigt.

Ein überdimensionaler QR-Code von Dirk Scheidt lässt den »Panther« von Rainer Maria Rilke frei, so er denn von einem entsprechenden Gerät eingelesen wird. Moderne Zeiten.

bSommerausstellung des BBK bis 5. September in der Neuen Galerie im Kloster Bronnbach: Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 17.30 Uhr, Sonntag von 11 bis 17.30 Uhr.