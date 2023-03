Udo Mül­ler, der lang­jäh­ri­ge Schul­lei­ter der Küls­hei­mer Pa­ter-Alois-Grimm-Schu­le (PAGS) legt sein Amt nie­der. Sei­ne Ent­schei­dung teil­te er am Frei­tag per Rund­mail an die El­tern mit. Der Rück­zug er­folgt dem­nach zum 31. März.