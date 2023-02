Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Pädagogische Fachberatung im Main-Tauber-Kreis scheitert am Geld

Vorerst keine Hilfe für die Kitas

MAIN-TAUBER-KREIS 10.02.2023 - 15:12 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Personaletat 2023 umfasse »eine begrenzte Zahl von zusätzlichen Stellen«, erläuterte Aylin Wahl, persönliche Referentin des Landrats. In einem ersten Schritt werden Stellen für Pflichtaufgaben besetzt, unter anderem für die Umsetzung des neuen Bürgergeldgesetzes und des neuen Wohngeld-Plus-Gesetzes. Die Stelle der pädagogischen Fachberatung ist allerdings keine Pflichtaufgabe. »Im Laufe des Jahres wird erneut zu prüfen sein, ob eine Stellenbesetzung in Betracht kommt«, heißt es aus dem Landratsamt dazu weiter.

Umfrage unter Erziehern

Zum Hintergrund: Im Zuge eines Modellprojekts, das vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) gefördert wurde, hatte das Kreis-Jugendamt mit der Evangelischen Hochschule Nürnberg Beschäftigte in 43 Kindertageseinrichtungen in Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim und Wertheim befragt. Ziel der Befragungen war es, Handlungsstrategien für die Erzieher in den Einrichtungen zu entwickeln, wie mit »besonderen sozialen und emotionalen Bedürfnissen« von Kindern umzugehen ist.

Nach Vorlage der Ergebnisse unter anderem auch der zentralen Planungsgruppe der Jugendhilfeplanung, der auch Vertreter der Liga der freien Wohlfahrtspflege angehören, beauftragte der Jugendhilfeausschuss die Kreisverwaltung, einen Vorschlag zur Schaffung einer pädagogischen Fachberatung im Main-Tauber-Kreis zu erarbeiten. Gelder für die Schaffung zweier Halbtagesstellen wurden bei den Haushaltsberatungen aber nicht in den Etat 2023 eingestellt.

Von Seiten der Wohlfahrtsverbände kommt Kritik an dieser Entscheidung des Kreistags. Der scheidende Diakonie-Geschäftsführer Wolfgang Pempe kritisierte im Gespräch mit dieser Redaktion vor allem, dass eine Unterscheidung nach Pflicht- und freiwilligen Aufgaben für eine solche Fachberatung letztlich wenig sinnvoll sei. Frühzeitige Hilfen für Kinder und ihre Eltern seien allein deshalb schon notwendig, weil sonst eine mittelfristige Betreuung der Kinder und Jugendlichen über die Kinder- und Jugendhilfe drohe.

Michael Müller, Vorstandsvorsitzender der Caritas im Tauberkreis, bedauerte, dass eine Pädagogische Fachberatung für die Kindertageseinrichtungen derzeit nicht geschaffen werden konnte. Auch, wenn eine Stelle für den gesamten Landkreis bei der großen Zahl an Kindertageseinrichtungen sicher nicht ausgereicht hätte, wäre es doch »ein wichtiger Schritt« für die Einrichtungen, die Eltern und die Kinder gewesen, ist Müller überzeugt. »Der Bedarf für eine solche Beratungsstelle ist da und wird in Zukunft noch größer werden«, prognostiziert er.

gufi