"Outlaws" gründen Ortsgruppe im Main-Tauber-Kreis: Sorgen im Umfeld

Große Rockerparty sorgt für Wirbel - Vereinsheim in Külsheim

Külsheim 16.10.2021 - 09:00 Uhr

"Weed" ist nicht nur ein Külsheimer Straßenname, sondern auch eine englische Slangbezeichnung für Marihuana. Stilisierte Schlagringe sind nicht unbedingt ein Hinweis auf Friedfertigkeit. Geschlossene Gesellschaft ist bei den Outlaws die Regel, sie lassen sich nicht in die Karten schauen. Das abgezäunte Freigelände am Vereinsheim der Outlaws

Waffen- und Drogendelikte sollen das Treiben vieler Ortsgruppen finanzieren, dass immer wieder auch mit teils massiver Gewalt einhergeht. "Die Outlaws sind ganz sicher keine Wohltätigkeitsorgaisation", so bestätigt es ein Sprecher der Landespolizei auf Nachfrage. Fakt ist die Gründung eines "Chapter Main-Tauber" - und dass die Külsheimer Hauptstraße 96 seither als Vereinsheim fungiert. Der Rest des Bildes ist unscharf und setzt sich aus Beobachtungen der Stadt, der Anwohner und Erkenntnissen der Polizei zusammen, die schon vielfach landesweit, aber auch in der Region, gegen die Rockerorganisation vorgegangen ist. Unter anderem im nahen Miltenberg hat es Waffen- und Drogenfunde bei den Outlaws gegeben, 2017 bei einem SEK-Einsatz im Umfeld der Outlaws auch in Külsheim.

"Free Dudes" übernommen?

Dort gibt es - oder gab es bis jetzt - die "Free Dudes". Die Motorradorganisation ist sogar im Külsheimer Vereinsregister gelistet, der rückwärtige Teil des Löwen-Sonderpostenmarktes in der Hauptstraße 96 ist der Vereinssitz. Der Vorsitzende der "Free Dudes" ist unter der der Stadt Külsheim vorliegenden Telefonnummer nicht mehr zu erreichen, seit der "Umfirmierung" am 25. September gibt es am Vereinsheim auch keinen Hinweis mehr auf die "Dudes". Denkbar ist ein sogenanntes "Patchover", dabei geht ein "Motorrad-Club" in einer größeren und stärkeren Rockerorganisation auf.

Aus den im Nachhinein zusammengetragen Schilderungen über den Gründungstag lässt sich rekonstruieren, dass die "Einweihungsfeier" der Outlaws gezielt ohne Außenwirkung geplant war. "Keine Motorräder, kein Lärm, kein Auftritt", hieß es von Beobachtern. Die Teilnehmer seien mit Autos angereist, hätten sogar eigens Parkplätze angemietet.

Von "Outlaws" überrascht

Die Stadt Külsheim hatte nach eigenen Angaben "im Vorfeld Wind bekommen", dass bei den "Free Dudes" eine nicht näher definierte Veranstaltung geplant gewesen sei. Man habe die Polizei informiert. Ein Rockertreffen habe man keinesfalls auf dem Schirm gehabt. Man habe einzig auf Nummer sicher gehen wollen, "ob die Coronaregeln eingehalten werden können, wenn da eventuell mehrere hundert Menschen feiern", sagte die Sprecherin der Stadtverwaltung. Von einer Veranstaltung der gefürchteten Outlaws, die bis vor rund zehn Jahren schon einmal eine kleinere Dependance in Külsheim hatten, habe man definitiv nichts geahnt.

Auch die Polizei war offenbar überrascht. Nach außen hin sei die Veranstaltung kaum auffällig gewesen, Einblicke in den Ablauf habe man keine gehabt, bestätigte der zuständige Leiter des Wertheimer Reviers, Erster Polizeihauptkommissar Matthias Jeßberger. Laut beunruhigten Anwohnern könnten bis zu 300 Gäste an der Einweihungsfeier teilgenommen haben. Die Beobachter treibt die Sorge um, dass kriminelle Mitglieder des aufgelösten Miltenberger Chapters maßgeblich hinter der Gründung des neuen "Chapter Main-Tauber" stehen könnten.

Regelbruch angekündigt

Auch am neuen Vereinsheim weisen die Outlaws darauf hin, dass sie zu den "1%ern" gehören - dem einen Prozent der Bevölkerung, dass sich über Regeln und Gesetze hinwegsetzt. Derjenige, der derzeit womöglich den größten Aufschluss über das Treiben in der Hauptstraße 96 geben könnte, ist Markus Wernado. Ihm gehört der Külsheimer Löwen-Sonderpostenmarkt. Wernado ist Vermieter des neuen "Outlaw MC Chapters", will allerdings nicht über die Mieter sprechen: "Damit will ich nichts zu tun haben, ich weiß auch gar nicht, was die da machen", sagte er auf Nachfrage.

Redaktion

Stichwort: Outlaws MC Die "Outlaws" haben ihren Ursprung im Amerika des Jahres 1935 und gehören zusammen mit den "Hells Angels", "Bandidos", "Pagan" und "Mongols" zu den größten Motorrad-Clubs weltweit. In Deutschland gibt es die Outlaws seit 20 Jahren, sie haben mittlerweile 40 Chapter - also Ortsgruppen. Hervorgegangen waren sie aus den "Ghost Riders", diese hatten sich nach ihren Kuttenfarben in Schwarze und Gelbe geteilt. Die Gelben ordneten sich den "Bandidos" unter, die Schwarzen den "Outlaws". Beobachter ordnen den "Outlaws" bevorzugt Drogen- und Waffenhandel zu, während die rivalisierenden "Hells Angels" sich zumeist aus der Prostitution finanzieren sollen. Die Behörden beobachten den Club der "Outlaws" intensiv, auch taucht er regelmäßig in Verfassungsschutzberichten der Länder auf. (red)

Hintergrund: SEK-Einsatz 2017 Im Sommer 2017 hatte die Polizei bei Durchsuchungen im Rockermillieu in Külsheim zugeschlagen und bei einem polizeibekannten 47-Jährigen diverse Schusswaffen und Amphetamine gefunden. Der Mann soll zuvor einen Autofahrer mit einer Pistole bedroht haben, daraufhin hatte die örtliche Polizei mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos mehrere Objekte des Mannes durchsucht. Damals unbestätigten Meldungen nach, soll der Festgenommene der Rockergruppe "Gremium" angehört haben. (red)