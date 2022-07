Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ortsvorsteher-Büro soll ins Erdgeschoss

Ortschaftsrat Sachsenhausen: Verwaltung will damit den älteren Bürgern den Weg erleichtern

Wertheim 28.07.2022 - 12:28 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Zu den Haushaltsmittelanforderungen des Ortschaftsrats Sachsenhausen gehört unter anderem die Verlegung des Ortsvorsteher-Zimmers im Rathaus ins Erdgeschoss. Foto: Birger-Daniel Grein

Bereits im aktuellen Jahr stehen 10.000 Euro Planungsmittel für die Verlegung des Ortsvorsteher-Büros im Rathaus vom Obergeschoss in den ehemaligen Verkaufsraum im Erdgeschoss und die Einrichtung eines Archivs und Lagers im Erdgeschoss.

Mit der Verlegung könnte man den meist älteren Besuchern der Ortsverwaltung viele Treppenstufen ersparen. Wegen der Planung habe es schon mehrere Vor-Ort-Termine gegeben. Für die Umsetzung sind im Haushaltsplan bis 2026 aber keine weiteren Mittel vorgesehen, bedauerte er. Weiterhin wurden die Renovierung und Neugestaltung von Windfang, WC und Treppenhaus im Rathaus gewünscht.

Mehrere Anforderungspunkte betreffen auch den Friedhof. Beantragt wurden Mittel für das Anlegen eines Erdbunkers und die Sanierung der Sandsteinmauer (jeweils im Entwurf für 2024 eingestellt) sowie das Streichen von Eingangstoren inklusive Füllung (2023). Für den Friedhof sind im Entwurf 46.000 Euro vorgesehen. Für die Weiterführung der Flurbereinigung Wald sind für Grunderwerb und Verfahrenskostenzuschuss von 2022 bis 2026 jährlich 15.000 Euro eingestellt.

Hinsichtlich der Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Dorf auf LED verwies die Stadt auf das gesamtstädtische Umstellungskonzept, das in der Entwicklung ist.

Für den Sandkasten auf dem Spielplatz an der Turnhalle ist im aktuellen Jahr ein Sonnensegel vorgesehen (Entwurfsansatz 3500 Euro), im kommenden Jahr soll ein euer Sandkasten kommen (8500 Euro). Beck erklärte, es mache mehr Sinn, beides gleichzeitig 2023 umzusetzen. Auch Wege sind Themen in den Anforderungen. Es handelt sich um den Fußweg der neu zu erschließenden Straße im Neubaugebiet Richtung Westen über die Wiese (95.000 im Jahr 2024) und die Pflasterung des Gehwegs im Neubaugebiet am vorhandenen Spielplatzeingang entlang (20.000 Euro im Jahr 2026).

3600 Euro Vereinsförderung

Außerdem sieht der Entwurf für 2022 ganze 3600 Euro Vereinsförderung als Investitionszuschuss für den Stromanschluss für die Gerätehütte des Sportplatzes für den TV Sachsenhausen vor. 20.000 Euro sind für die Planungskosten des Neubaugebiets »Furt II« in 2023 vorgesehen.

Außerdem verwies Beck darauf, dass der Ortschaftsrat die angeforderten Maßnahmen des Kindergartens (unter anderem eine neue Puppenküche) voll unterstütze.

Bedauert wurde, dass die Neuanschaffung einer Straßenlampe bei den Aussiedlerhöfen, Schaffung eines Gemeinschaftstreffs am Brandweiher, neuer Fahnenmast an der Turnhalle und Verkehrsberuhigung der Ortseinfahrten derzeit nicht in den Haushalt gestellt werden sollen.

Der Haushalt ist vom Gemeinderat noch nicht beschlossen.

bdg