Ortsstraßen-Sanierung wird vorbereitet

Gemeinderat: In Kreuzwertheim stehen die Bereiche Am Teiggraben und Tannenstraße besonders im Fokus

Kreuzwertheim 18.01.2023 - 12:40 Uhr 3 Min.

Straßensanierung: Unter anderem soll in den kommenden Jahren die Straße »Im Steiggraben« in Kreuzwertheim in Angriff genommen werden. Sie ist in einem sehr schlechten Zustand. ⋌ Foto: Birger-Daniel Grein

Wie Bürgermeister Klaus Thoma berichtete, liegt eine Zustandsbewertung der Gemeindestraßen durch das Ingenieur-Büro Köhl aus dem Jahr 2020 vor. Diese zeigt den Sanierungsbedarf. Thoma verwies darauf, dass das Land Bayern die Straßenausbaubeiträge der Anlieger zum 1. Januar 2018 abgeschafft habe. Kreuzwertheim habe zuvor eine Straßenausbausatzung gehabt, die die Beiträge regelte. Diese sei aber nie angewendet worden. Weiter berichtete Thoma, den Bürgern sei die Gebührenpflicht gewesen, weshalb sie sich kaum über den Zustand der Straßen beschwert hätten. Dies habe sich geändert, da sie jetzt wüssten, sie werden nicht mehr an den Kosten beteiligt.

Auf Nachfrage von Rätin Silvia Klee erklärte Thoma, die jährlichen Zuschüsse des Freistaats Bayern für die Sanierung von Gemeindestraßen sei gering. Die genaue Höhe werde er in einer der nächsten Sitzungen nennen können.

Angebote eingeholt

Eine Entscheidung, welche Straßen saniert werden sollen, hatte das Gremium bisher nicht getroffen. Nach der Prioritätenliste soll die Anwohnerstraße oberhalb der Lengfurter Straße als erste Maßnahme in Angriff genommen werden, so Thoma. Sie hat laut Zustandsbewertung die Note 4,5 erhalten und sei somit in einem sehr sanierungsbedürftigen Zustand. Es seien bereits Angebote für Planungsleistungen eingeholt worden.

Nachdem die Sanierung der Anwohnerstraßen in Zusammenhang mit der Sanierung der Lengfurter Straße zu sehen ist, sei in der Sitzung vom 8. Februar vergangenen Jahres beschlossen worden, die Sanierung bis zum Abschluss des Neubaus der alten Mainbrücke zurückzustellen.

Nächste Straße auf der Prioritätenliste ist die Straße »Im Steiggraben«, ebenfalls mit 4,5 bewertet.

Thoma betonte, dass eine Sanierung der Straßen erst mit Ende des Glasfaserausbaus möglich sei. Dieser solle 2024 umgesetzt werden. Zuvor seien aber bereits Planungsüberlegungen möglich.

Klee erklärte zur Vorplanung, dauere der Glasfaserausbau länger als geplant, sei eine Kostenberechnung aus 2023 nicht mehr aktuell. Weiterhin wies sie darauf hin, dass der Stadt auch in weiteren Bereichen, wie Neubau Feuerwehrgerätehaus und Kindergartenerweiterung, hohe Investitionen bevorstehen. Sie schlug vor, die Beauftragung für die Vorplanung auf 2024 setzen. Außerdem verwies sie auf den schlechten Zustand der Tannenstraße mit vielen Rohrbrüchen. Laut Thoma hat diese die Bewertung 4,0. Auch Gehwege seien in schlechtem Zustand, ergänzte Klee.

Mehrere Räte schlugen vor, mit dem neuen Bautechniker der Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim die Straßen vor Ort zu betrachten.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat am Dienstag: »Die Sanierung der Ortsstraßen »Im Steiggraben« und »Tannenstraße« sollen als Nächstes in Angriff genommen werden.« Die Vorplanungen sollen in diesem Jahr mit der Untersuchung von Wasser- und Kanalnetz beginnen. Dabei sei zu prüfen, ob im aktuellen Jahr die turnusmäßige Prüfung ohnehin anstehe. Diese wird alle zehn Jahre in Angriff genommen. BIRGER-DANIEL GREIN

KREUZWERTHEIM. Der Gemeinderat Kreuzwertheim hat am Dienstagabend im Rathaus auch diese Themen behandelt:

?Bau einer Lagerhalle: Einstimmig stimmte der Gemeinderat dem Texturantrag zum Bau einer Lagerhalle / Stahlhalle im Industriegebiet Wiebelbach (Spessart Straße 12) zu. Für den ursprünglichen Antrag gab es bereits eine Baugenehmigung.

Die Texturplanungen sehen eine Hallengröße von 45 mal 15 Meter bei einer Firsthöhe von 8,30 Meter vor. Die maximal zulässige Höhe laut Bebauungsplan liegt bei 18 Metern. Die Baugrenze Richtung Kreuzwertheimer Straße wird um fünf Meter überschritten, der vorgeschriebene fünf Meter Grünstreifen wird nicht überbaut.

Laut Angaben des Planers soll die Begrünung freiwillig etwa 50 Prozent über den Vorgaben liegen. Die Überschreitung des Baufensters sahen die Räte bei der Hallenhöhe im Gewerbegebiet als nicht schlimm an.

?Neubau Hochbehälter: Der Auftrag für die Bodenbeschichtung beim Neubau des Hochbehälters Kreuzwertheim ist an die Firma Baumann GmbH Tauberbischofsheim für rund 47.800 Euro brutto vergeben worden. ?Schuller Wertheim: Ein Öffentlicher Erörterungstermin zum Verfahren der Immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für die Pläne der Firma Schuller (Air Media Linie 4) findet am Dienstag, 31. Januar, um 10 Uhr im Arkadensaal Wertheim statt.

?Kirchentreppe: Aus Reihen der Räte wurde darum gebeten, die Treppe von der katholischen Kirche zum Sportplatz und den Fußball- und Basketballplatz von Moos zur allgemeinen Sicherheit reinigen zu lassen.

?Verkehr: Aus dem Gremium war zu erfahren, dass es im Kurvenbereich beim Wohnungsbau des Heimstättenwerks eine gefährliche Parksituation gibt. Außerdem soll das Spielstraßenschild an der ehemaligen Praxis Am Kaffelstein freigeschnitten werden. Es ist nicht mehr gut zu sehen.

?Leichenhalle Unterwittbach: In der Leichenhalle Unterwittbach soll ein Handlauf an den zwei Stufen angebracht werden. Dieser liegt schon im Bauhof bereit.

?Wiebelbacher Pfad: Kritisiert wurde unter anderem auch der Zustand des Wiebelbacher Pfads nach Forstarbeiten. Dieser müsse hergerichtet werden. ?bdg