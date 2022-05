Ortschaftsrat Wertheim-Mondfeld in Kürze

Wertheim 05.05.2022 - 11:09 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

75 Jahre Feuerwehr Mondfeld: Eine große Nummer wird die 75 Jahrfeier der Mondfelder Feuerwehr. Ein Zelt wird jedoch nicht aufgestellt. Vom 5. bis 7. August findet das Fest an der Maintalhalle statt. Unter anderem wird in der Maintalhalle die AC/DC-Coverband AB/CD aus Aschaffenburg ein Gastspiel geben. »Endlich wieder mal ein Fest, wie es seit Jahren nicht mehr im Ort war«, freute sich jetzt schon Eberhard Roth darauf.

Maibaumaufstellung: Nach zwei Jahren Zwangspause stellte die Freiwillige Feuerwehr wieder an der Maintalhalle einen Maibaum auf. »Dies war eine rundum gelungene Aktion«, dafür lobte Eberhard Roth die Organisatoren.

Lampen Haagzaun, Friedenweg: »Wir sind froh, dass sie da sind«, damit hatte der Ortsvorsteher alles gesagt. Fast ein Jahr dauerte es, bis die Leuchtmittel nun von den Stadtwerken eingebaut wurden.

Schützenscheibe: Heinz Klein, Mitglied des Schützenvereins Nassig hat Fotos einer Ehrenscheibe der Nassig an die Mondfelder Schützen aus dem Jahr 1924 an die Ortsverwaltung übergeben. Die Scheibe ist nach wie vor im Besitz der Nassiger Schützen.

Aktion »Saubere Landschaft«: Künftig wird es jährlich eine Aktion »Saubere Landschaft« in Mondfeld geben. Anfang März fand diese heuer statt. Man hatte einen sehr guten Zuspruch. Die Aktion ist immer eine Woche nach Fasching terminiert.

Bauangelegenheiten: Bedingt zugestimmt wurde dem Bau einer Kieslagerstätte samt Schiffsverladeanlage sowie der Verlegung der L 2310 mit dem Bau eines Radwegs der Firma Weber. Mehrere Bauanträge wurden befürwortet. Damit konnten auch wieder einige Baulücken im Ort geschlossen werden. Das erste Tiny House wird auch in Mondfeld in der Futtererstraße gebaut werden.

Neue Rechengrube: Einer neuen größeren Rechengrube an der Staustufe Faulbach für Treibgut wurde zugestimmt. Das Treibgut schwemmt am Main in nicht vorhersehbaren Abständen an.

Blitzanhänger: Die Aufstellung des Blitzanhängers in Mondfeld hat sich gelohnt. Er stand in Richtung Boxtal und blitzte die Fahrzeuge, die in den Ort fuhren. Ende April wurden so innerhalb von acht Tagen 299 Bilder geschossen. Der schnellste Raser hatte eine Geschwindigkeit von 94 Stundenkilometer.

Spülung Hochbehälter: Am Montag, 9. Mai, wird der Hochbehälter am Grillplatz gespült. Die Stadtwerke werden bei dieser Reinigung rund 15 Kubikmeter Wasser ablassen. Damit dies Interessenten nutzen können, hat Tobias Furth einen Anschluss angebracht. Dort ist dann ein Feuerwehrschlauch angeschlossen. An diesem Tag kann so kostenlos Wasser entnommen werden.

Rathaus vor Ort: Am 15. September wird die Rathausspitze samt Oberbürgermeister vor Ort sein. Nach einem Rundgang durch Mondfeld mit anschließendem Imbiss findet die Bürgerversammlung statt.

Umweltförderkatalog der Stadt: Hier werden Streuobstwiesen gefördert sowie Maßnahmen für Wildbienen und die heimische Imkerei. Bis zu 50 Prozent werden bezuschusst. In Mondfeld sind mehrere Imker aktiv.

Distanzierung Leserbrief: Die Ortsverwaltung distanziert sich vom Leserbrief der Familie Franke in der Wertheimer Zeitung vom 1. März. Ortsvorsteher Eberhard Roth wurde bereits mehrmals darauf angesprochen. Klargestellt wurde, dass die Nutzung des Spielplatzes in Mondfeld durch die Kindergartenkinder aus Stadtprozelten im Vorfeld mit der Ortsverwaltung abgesprochen war.

Neubaugebiet: Entrüstet zeigte man sich über die Ablehnung der Erweiterung des Neubaugebiets durch die Fraktion der Grünen im Gemeinderat. Für 18 Bauplätze, die entstehen werden, gibt es mittlerweile 43 Interessenten. Diese Entscheidung kann das Gremium nicht nachvollziehen. Es gibt nahezu keine Leerstände im Ort. Der Bebauungsplan für das Neubaugebiet wird bis 20. Mai in den Räumen des Bauamts ausgelegt.

gher