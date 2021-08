Ortschaftsrat in Kürze

Wanderweg im Netz: Der gut neun Kilometer lange »Tannegoiger-Wanderweg« rund um Sonderriet ist jetzt, auf Engagement der Tourismus Wertheim, auch im Internet auf der Seite Outdooractive.com beworben. Der Weg folgt unter anderem der badisch-bayrischen Landesgrenze.

Panoramaliege:Nach zwei Jahren des Wartens und nun schlechteren Zuschussbedingungen ist sie auf der Vorbüschlalm angekommen. Flankiert wird die zu 60 Prozent aus Leader-Mitteln geförderte Ruheliege von einer Infotafel zum »Ort des Glücks« und einer erläuterten Panoramaansicht der umgebenden Landschaft.

Zweite Leitung: Der Ortschaftsrat fordert von den Stadtwerken eine zweite Stromleitung nach Sonderriet zu legen. Grund sind gleich zwei totale Stromausfälle in diesem Jahr - einmal durch Blitzschlag, einmal durch Kollision einer landwirtschaftlichen Maschine mit der Leitung. Man habe den Bau einer zweiten Leitung »auf dem Schirm, allerdings nicht prioritär«, so habe die Auskunft der Stadtwerke gelautet.

Neubaugebiet: Die Arbeiten an der Kanalisation laufen auf Hochtouren. In zwei Wochen soll der eigentliche Straßenausbau in den Hofäckern beginnen. Derzeit ist der Verkauf von fünf der insgesamt elf Grundstücke beurkundet. Drei Bauplätze sind noch frei.

Bevölkerungsentwicklung: Bei den erwarteten Kindergartenzahlen sieht es absehbar bis 2023 gut aus. Die Eröffnung der Kleinkindergruppe vor einiger Zeit sei die richtige Entscheidung gewesen, sagte Ortsvorsteher Udo Kempf. Mit der Erschließung des aktuellen Bauabschnitts der Hofäcker, werde man auch die 500-Einwohner-Marke »knacken« können.

