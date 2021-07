Ortschaftsrat in Kürze

Großreinemachen: Dem Bericht von Ortsvorsteher Ralf Tschöp über die kommunalen Aktivitäten der vergangenen Wochen war zu entnehmen, dass im Ortsbereich neue Bäume gepflanzt wurden, für die sogar »Gießpaten« gefunden wurden. Ihnen soll als Anerkennung demnächst eine Gießkanne mit Bettingen-Logo überreicht werden. Im Sinne naturnaher Gestaltung sei zudem eine Verkehrsinsel »entschottert« worden.

Rausrennschutz: Den Spielplatz am »Wacholderbüschlein« habe man insofern sicherer gemacht, als man eine Barrikade als Rausrennschutz installiert habe. Überraschend und zunächst ohne Information der Ortsverwaltung sei der Kinderspielplatz am Main geschlossen worden, weil der Fallschutz unter einem Spielgerät erneuert werden müsse.

Bauanträge: Zu den vier in letzter Zeit vom Ortschaftsrat befürworteten Bausachen gehören Umbauten an einem denkmalgeschützten Haus in der Hinteren Dorfstraße, ein Förderantrag zum Projekt »Alte Hofreiten« in der Wolfsgasse, der Bau eines Geräteschuppens und eine Abrissgenehmigung.

Anbau: Mit einem Anbau an die ehemalige Schule, in der inzwischen der Kindergarten und ein Jugendraum untergebracht sind, will man in Bettingen zusätzlichen Stau- und Lagerraumraum für Vereine schaffen. Der Ortschaftsrat sprach sich einstimmig für diese Baumaßnahme aus.

Naturkindergarten: Vor der Einrichtung eines Naturkindergartens in Bettingen soll zuerst eine Umfrage stehen, die den eigentlichen Bedarf ermittelt. Die Eltern der infrage kommenden Altersgruppen sollen hierzu demnächst befragt werden.

Friedhofskonzept: Möglichkeiten zu Neuplanungen im Bettinger Friedhof sollen bei einer Präsentationsveranstaltung am 25. Juli im Bürgersaal erörtert werden. Die Bürger können der Ortsverwaltung dabei Vorschläge zur Gestaltung von unterschiedlichen Arten von Gräbern unterbreiten.

Ehrenamt: Zwar ist nicht entschieden, ob die Ehrenamtsveranstaltung »Miteinander - Füreinander« künftig zentral in Wertheim oder vor Ort in den Ortschaften stattfinden wird, Ortsvorsteher Ralf Tschöp forderte die Bürger auf, Personen, vorzuschlagen.

