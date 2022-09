Ortschaftsrat Grünenwört in Kürze

Vom Energiesparen bis zum Rattenproblem

Wertheim 18.09.2022

Neues Sportangebot: Ab sofort gibt es donnerstags von 17.30 bis 18.30 Uhr im Mehrzweckgebäude Yoga-Sport. Es wurde ein entsprechender Nutzungsvertrag geschlossen. Ansprechpartnerin ist Brigitte Schwend.

Obstbäume markiert: Erneut gibt es die Aktion "gelbes Band". Von Obstbäumen, die markiert sind, darf Obst zum Eigenbedarf gepflückt werden, also haushaltsübliche Mengen. Ganze Wäschekörbe oder gar Anhänger voll, wie schon geschehen, sind nicht erlaubt. Wer solche Großernteaktionen beobachtet, soll den Erntenden bitte anspreche oder den Ortschaftsrat informieren.

Hundehalter im Visier: Liegengebliebener Hundekot im Dorf bleibt ein Problem. Erneut wurden Schilder mit der Aufschrift "Hier ist kein Hundeklo" aufgestellt, nachdem die letzten umgetreten wurden. Ortsvorsteher Ludwig Oberdorf wies darauf hin, dass man Hundehalter, die Hundekot liegenlassen, anzeigen werde.

Gefragter Kindergarten: Der Kindergarten "Burg Wirbelwind" hat aktuell 23 Plätze bei Über-Dreijährigen und zehn Krippenplätze. Bis 2024 soll er ausgelastet sein. Für 2025 sieht die Bedarfsplanung im Kindergartenbereich 17 Kinder vor.

Beim Heizen sparen: Oberdorf wies auf die kommunalen Maßnahmen zum Energiesparen hin. Eventuell müsse man Übungsstunden zusammenlegen, um Heizenergie im Mehrzweckgebäude zu sparen. Weiterhin werden Anpassungen für die Nebenkosten bei Anmietung des Gebäudes nötig.

Jagdpächter vorgestellt: Die Grünenwörter Jagdpächter Peter Amerian, Elmar Runge und Volker Herbert stellten sich vor. Sie bieten auch Wildfleisch zum Verkauf an. Die Kontaktdaten werden im Infokasten des Dorfs aufgehängt. Bürger wiesen auf Wildschweinschäden am Sportplatz hin. Die Jäger erklärten, man versuche alles, um solche Schäden zu verhindern, sie seien aber nicht immer vermeidbar. Laut Oberdorf soll der Sportverein das Aufstellen eines Schutzes gegen das Wild am Gelände prüfen.

Ratten im Kanal: Bürger wiesen auf Ratten aus der Kanalisation hin. Man wird das Problem der Abwasserbeseitigung Wertheim (ABW) melden. Oberdorf verwies darauf, dass Speisereste in Müll und Abwasserkanal Ratten anlocken. Außerdem wurde kritisiert, dass die Müllabfuhr die Tonnen teilweise nach dem Leeren einfach auf der Straße stehen lassen. Jeder Betroffene solle sich bei der AWMT beschweren, so ein Bürger. Oberdorf versprach, dass auch der Ortschaftsrat das Thema beim Landratsamt vorbringen werde.

Kranzniederlegung und Adventssingen: Am Volkstrauertag am 13. November findet nach der Kirche gegen 11 Uhr die Kranzniederlegung statt. Am 26. November sind das Adventssingen mit Christbaumaufstellung geplant. Zusätzlich zum Dorfcafé will man einen Spieletreff für alle Generationen starten. Details werden noch bekannt gegeben.

Birger-Daniel Grein