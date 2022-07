Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ortschaftsrat Bettingen in Kürze

Wertheim 24.07.2022 - 00:00 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kindergarten: Gute und schlechte Nachrichten hatte der Ortsvorsteher vom Kindergarten. Die schlechte Nachricht ist, dass keine Naturkindgruppe, eine Art Waldkindergarten zustande gekommen ist. »Mangels Bedarf seitens der Elternschaft«, meinte Tschöp. Dadurch sei eine Lösung für ein Problem weggefallen. Nämlich das Problem, dass der Kindergarten extrem belegt ist.

Die gute Nachricht war, dass durch die Entfernung eines nicht mehr zeitgemäßen Holzgestells in einem Raum zusätzlicher Platz geschaffen werden kann. Darüber hinaus wird ein Kita-Wagen, ein umgebauter Bauwagen auf dem Gelände aufgestellt. Dieser war eigentlich für die Waldgruppe vorgesehen. »Den bekommen wir trotzdem und können ihn auf die angedachte Erweiterungsfläche aufstellen«, so Ralf Tschöp. Gruppen können sich hier immer wieder vorübergehend aufhalten. Der Wagen ist beheizbar und soll noch eine Terrasse bekommen. Tschöp dankte der Stadtverwaltung, die dies ermöglicht hatte.

Sanierung Hauptstraße: Ortsvorsteher Ralf Tschöp sagte, die dringend nötige Sanierung der Hauptstraße in Bettingen wird sich weiter verzögern. »Wir müssen geduldig sein, es fehlt am schnöden Mammon«, so Tschöp.

Feuerwehrbedarf: Mit Verweis auf den jüngsten Einsatz bei einem Flächenbrand ging der Ortsvorsteher auf den Feuerwehrbedarfsplan ein. Wie erwartet, sei herausgekommen, dass das Feuerwehrgerätehaus dringend sanierungsbedürftig ist. Auch zwei neue Fahrzeuge seien angefordert.

Bogenparcours: Der Ortschaftsrat befürwortete einen Antrag auf Nutzungsänderung des Kletterparks Silvestria auf Dertinger Gemarkung. Auf dem Gelände des Waldseilgartens soll über die Wintermonate ein Bogenparcours entstehen. Mit Pfeil und Bogen können die Besucher dort auf Tiere aus Kunststoff schießen.

Bauantrag am Almosenberg: Einen Bauantrag der Firma APM am Wertheimer Almosenberg befürwortete der Ortschaftsrat einstimmig. Das Hauptgebäude des Experten für Elektromobilität wird komplett mit einer Photovoltaikanlage belegt sein. Ralf Tschöp sagte, die Firma möchte ihren enormen Strombedarf so weit wie möglich mit eigen erzeugter Energie decken.

Auch ein überdachter Stellplatz rund um das Gebäude bekommt eine Photovoltaikanlage. Als nicht hinderlich sah der Ortschaftsrat, dass die benötigten Trafostationen außerhalb der Baugrenze errichtet werden.

sts