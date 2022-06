Ortschaftsrat Bettingen in Kürze

Wertheim 26.06.2022 - 11:52 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Schweizer Stuben: Der Beginn der Abrissarbeiten auf dem Areal Schweizer Stuben verzögert sich. Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt. Laut Ortsvorsteher Ralf Tschöp soll es aber in ein bis zwei Wochen losgehen.

Mainwiesenhalle: Die Ambientebeleuchtung in der Mainwiesenhalle bietet eine indirekte, auf Wunsch bunte, Beleuchtung.

Werbeanlagen: Einstimmig stimmte der Ortschaftsrat für den Bauantrag der Fast-Food-Kette Burger King für eine Veränderung der Werbeanlagen an ihrem Restaurant in Bettingen. Diese sollen dem neuen Markendesign angepasst werden. Die meisten Änderungen haben keine Auswirkung auf den Ort. Zwei Änderungen bringen in Sachen Lichtverschmutzung jedoch eine Verbesserung. Der Pylon erhält neue LED-Technik und wird mit spezieller Farbe ausgestaltet. Nachts schattet diese den Bereich um das Logo ab. Dies sorgt, so Tschöp, für eine um 80 Prozent verringerte Leuchtstärke. Auch die Beleuchtung am Gebäude selbst werde geringer werden, erklärte er.

bdg