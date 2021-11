Orientierung verbessert den Start in den Beruf

Neue Schulart: 42 Schülerinnen und Schüler absolvieren das Bildungsangebot "AV-Dual"

Überzeugt von der Schulart AVdual: Schulleiter Manfred Breuer, Schülerin Jelena Jovancovic, Abteilungsleiterin Silke Eckstein, Schüler Fabio Mai und Begleiterin Judith Raith (von links).

Unser Medienhaus hat sich im Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Bestenheid und beim Landratsamt nach dem aktuellen Stand erkundigt und ob die daran geknüpften Erwartungen erfüllt wurden.

In der jüngsten Arbeitssitzung der regionalen Steuerungsgruppe "Übergang Schule Beruf" tauschten sich die beteiligten Institutionen unter der Leitung der zuständigen Dezernentin Ursula Mühleck zum Thema AV-Dual aus. Enge Zusammenarbeit gebe es zwischen den Schulen, der Agentur für Arbeit und dem Firmenausbildungsverbund Main-Tauber (Fabi). Auch die Datenbank für Praktikumsstellen im Main-Tauber-Kreis funktioniere gut. "Je besser die jungen Menschen beruflich orientiert sind und wissen, wohin ihre Reise übers Praktikum gehen soll, desto eher gelingt der Übergang in die Ausbildung", so die Dezernentin.

Wie AV-Dual vor Ort umgesetzt wird, erfuhren wir bei einem Pressegespräch im BSZ mit Schulleiter Manfred Breuer, Abteilungsleiterin Silke Eckstein, AV-Dual-Begleiterin Judith Rath und den Schülern Jelena Jovanovic (16) und Fabio Mai (15).

Flexibles Modell

In der einjährigen Schulart betreut Judith Raith in diesem Schuljahr 42 Schülerinnen und Schüler umfassend, wobei sich die Geschlechter genau hälftig verteilen. Die jungen Leute sind schulpflichtig und besuchen den Unterricht in Vollzeit. Ziel ist für die meisten der Hauptschulabschluss. Vor einem Jahr wurde die Einführung dieser Schulart sehr begrüßt. Zu Recht, wie alle Beteiligten nun versichern. Es gebe viele Freiheiten, man könne das Modell an die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Schule anpassen. Das Umfeld, die potenziellen Arbeitgeber - das sei von Schule zu Schule unterschiedlich, so Silke Eckstein. Die Flexibilität des Modells schätzt auch Schulleiter Breuer sehr. Man könne auch mal etwas ausprobieren, was sich nicht bewährt, könne man streichen.

Die Möglichkeit, verstärkt Praktika durchzuführen, sehen alle Beteiligten als großes Plus an. Mehrfach pro Jahr gebe es ein- bis zweiwöchige Blockpraktika, die fest im Stundenplan verankert sind. Wenn Praktikumsplatz und Praktikant zusammen passen, könne auch wöchentlich ein Praktikumstag eingebaut werden. Die Firmen seien sehr zufrieden, die Schüler über einen längeren Zeitraum kennenzulernen. Die Grundidee dahinter sei natürlich, letztlich einen Ausbildungsplatz beziehungsweise einen Auszubildenden zu finden.

Feste Praktilumstage

An der Schule gibt es feste Praktikumstage in den Fächern Nahrungszubereitung, Textilgestaltung, Einzelhandel, Metall und Elektro, Metall und Holz sowie Glas. Auch hier geht es um Berufsorientierung. Man kann die verschiedenen Fachrichtungen kennenlernen, wird beraten und trifft dann seine Wahl. Wenn es gar nicht passt, kann gewechselt werden.

Jelena Jovancovic möchte Einzelhandelskauffrau werden. Sie hat bereits ein Blockpraktikum in einem Bekleidungsgeschäft gemacht. "Von neun bis 17 Uhr habe ich gearbeitet", erzählt die 16-Jährige. So lange auf den Beinen zu sein, sei zu Anfang schwer gewesen, aber der Wunsch, diesen Beruf zu erlernen, habe sich verfestigt. Fabio Mai hat den Beruf des Industriemechanikers erkundet. Das habe ihm schon gefallen, aber er ist noch nicht sicher, wie es weitergeht. "Ich könnte mir auch einen weiteren Schulbesuch vorstellen", sagt er. Wenn die Noten stimmen, könnte er nächstes Jahr an die zweijährige Berufsfachschule wechseln und dort den Realschulabschluss machen. "Eigentlich wollte ich Banker werden", erklärt der 15-Jährige. Es ist noch Zeit, denn die Entscheidung fällt erst im Juni, wie Silke Eckstein bestätigt.

Als "sportlich" bezeichnet Judith Raith ihre Aufgabe, die gut 40 jungen Menschen zu begleiten. Neben den Familien hält sie auch den Kontakt zu den Firmen, persönlich, per Telefon oder Mail. "Sie gibt sich viel Mühe", lobt Fabio Mai und auch die Lehrer wollten nur das Beste. "Man wird hier gesehen", sagt Raith, "und man kann nicht entwischen."

Die Lernberatung funktioniere gut, die Lehrer seien speziell fortgebildet worden. "AV-Dual ist ein vernünftiges Konzept", sagt Schulleiter Breuer zufrieden. "Wir haben die nötigen Ressourcen und werden von Fachberatern unterstützt." Aus der breiten Palette könne man sich herausnehmen, was für einen gut sei. Das sei im Schulwesen nicht immer so.

Petra Folger-Schwab