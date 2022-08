Orgel und Querflöte bescheren eine musikalische Auszeit

Wertheim 21.08.2022 - 13:50 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bezirkskantor Carsten Wiedemann-Hohl an der Orgel und am Konzertflügel hat am Samstag gemeinsam mit Querflötistin Barbara Walter in der Wertheimer Stifstkirche gespielt.

Carsten Wiedemann-Hohl gestaltete an der Orgel und am Konzertflügel gemeinsam mit Querflötistin Barbara Walter diese wertvolle halbe Stunde. Auf dem sommerlichen Programm standen unter anderem drei französische Kompositionen sowie Johann Sebastian Bachs Sonate in h-moll für Flöte und Klavier und "Sunstreams", komponiert von Ian Clarke, einem britischen Flötenvirtuosen.

Harmonisch war das Zusammenspiel von Wiedemann-Hohl und Walter: Der Bezirkskantor der Stiftskirche, der in München evangelische Kirchenmusik studiert hat und die renommierte Flötistin, ausgebildet in Stuttgart, Paris und Nürnberg, die als Chorleiterin, Musikschullehrerin und Solistin tätig ist, haben schon "sehr viel gemeinsam gespielt", war zu erfahren. Für die Besucher am Samstag war das kleine Konzert offensichtlich ein absolutes Highlight, für das sie begeistert Applaus spendeten.

Elita Schrenker