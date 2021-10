Optimist soll zum Markenzeichen der Wertheimer Altstadt werden

Stadtmarketingverein: Passende Motive auf Sylvaner- und Müller-Thurgau-Boxbeuteln - Patenschaften für verschiedene Themen geplant

Optimisten-Wein und -Gläser mit der zukunftsgewandten Figur des Optimisten sind nur zwei neue Produkte, die in der Hauptversammlung des Stadtmarketingvereins vorgestellt wurden.

Innenstadtmanager Christian Schlager ging auf die verschiedenen Veranstaltungen in der Altstadt ein. »Wir haben Handlungsfähigkeit bewiesen«, betonte er.

Beliebtes Fotomotiv

Der Vorsitzende des Vereins Bernd Maack berichtete von der vielfältigen Nutzung des Optimistenmotivs und meinte: »Wir haben die Figur etwas für uns vereinnahmt«. Sie komme gut an, man erhalte viel Lob für das Aufstellen, und sie sei ein beliebtes Fotomotiv. »Die Optimistenaktion finanziert sich über den Verkauf der Figuren selbst«, erläutert er. Bisher habe man 460 Figuren verkauft. Geplant sei die Aufstellung eines drei Meter großen blauen Optimisten vor dem blauen Haus am Grafschaftsmuseum. Außerdem wurden verschiedene Produkte mit der Figur vorgestellt.

Der Optimistenwein mit entsprechendem Etikett sei als Sylvaner und Müller-Thurgau in Boxbeuteln erhältlich. Für den Winterzauber hat der Verein Gläser mit dem Optimistenmotiv drucken lassen, zudem gibt es kleine Optimisten als Anhänger. Vorstandsmitglied Stefan Rippler berichtete, man wolle an bedeutenden Plätzen große Banner aufhängen, um auf Wertheim als Stadt der Weltmarktführer hinzuweisen. Zudem soll der Wikipedia-Artikel über Wertheim entsprechend ergänzt werden. Man arbeite hier eng mit der Wirtschaftsförderung zusammen.

Ins Guinnessbuch der Rekorde

Großes Ziel sei es, dass Wertheim wegen seiner zahlreichen Weltmarktführer in das Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen wird. Erstellt werden aktuell zudem Informationsflyer über den Stadtmarketingverein und die Wertheim Cards für die heimische Industrie. Im kommenden Jahr soll es alle zwei Monate Austauschtreffen der Vereinsmitglieder geben, jeweils in einem ihrer Geschäfte, informierte Vorstandsmitglied Christine Gesella.

Beschlossen wurde in der Versammlung, dass der Stadtmarketingverein Patenschaften für verschiedene Themen koordiniert, die die Aufenthaltsqualität in der Altstadt verbessern. Als Paten sollen Geschäfte, Industrie, Gastronomie, aber auch Privatpersonen gewonnen werden. Als wichtigstes Thema stufte man dabei Musik für den Markt ein. Auf Rang zwei stellte man den Blumenschmuck, gefolgt von neuen Sitzbänken in der Altstadt. Weiterhin prüft man, ob man einen regelmäßigen Markt am späten Nachmittag bis Abend schafft. Marlise Teicke stellte in der Versammlung das Konzept der Fair-Trade-Stadt Wertheim vor und warb um neue Anbieter fair gehandelter Waren.

Zuschüsse eingestellt

Im Bereich Finanzen wurde erklärt, dass das Wertheim Village seine Zuschüsse für Projekte des Stadtmarketingvereins eingestellt hat. Aktuell gebe es keine Aussicht auf eine weitere Zusammenarbeit. Insgesamt zeigte man sich jedoch mit der finanziellen Situation des Vereins zufrieden. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Im Punkt Sonstiges wurde das Fehlen des Burgbähnles für auswärtige Gäste moniert und über ein neues Konzept für den Wertheimer Adventskalender gesprochen.

