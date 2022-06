Oper für Kinder auf der Burg

Kultur: Würzburger Mozartfest bringt »Cosi fan tutte« für junge Zuschauer nach Wertheim - Den Zauber der Musik spüren

Wertheim Freitag, 10.06.2022 - 14:42 Uhr

Im Rah­men des Mo­zart­fests in Würz­burg gibt es am Sonn­tag ei­ne be­son­de­re Auf­füh­rung für Kin­der ab sechs Jah­ren in Wert­heim. Im Burg­gr­a­ben wird die Kin­der­o­per von »Co­si fan tut­te« von Wolf­gang Ama­de­us Mo­zart ge­zeigt. Im Vor­feld sprach un­ser Me­di­en­haus mit Chris­ti­an Ka­b­itz, Er­zäh­ler, Buch­au­tor und Re­gis­seur der Kin­der­o­per, über die Be­son­der­hei­ten von Opern für den Nach­wuchs.