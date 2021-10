Buchhändler aus dem Main-Tauber-Kreis berichten über Erfahrungen während der Lockdowns

Online und Lieferservice retten Buchhandlungen

Wie für ihre Kollegen war auch für sie die Pandemiezeit eine Herausforderung: Angelika Hörnig ist Inhaberin der Buchhandlung Buchheim in Wertheim.

Buchhändler in Wertheim, Rauenberg und Tauberbischofsheim haben im Gespräch mit unserem Medienhaus über ihre Erfahrungen mit der Pandemie berichtet.

Die Wertheimer Buchhandlung Buchheim gibt es schon seit mehr als 130 Jahren. Deren Inhaberin Angelika Hörnig berichtet, durch die Lockdowns seien unter anderem das Oster- und Weihnachtsgeschäft komplett weggebrochen. Problematisch seien auch die langen Schließzeiten gewesen und die Tatsache, dass Buchläden geschlossen bleiben mussten, Supermärkte aber Bücher anbieten durften. Der Lieferservice mit dem bereits bestehenden Onlineshop oder auch telefonisch Bestellung seien gut angenommen worden. »So waren wir abgelenkt. Trotz aller Bemühungen brachen die Buchkäufe aber ein«, erinnert sie.

Familiäre Unterstützung

Auch aktuell sei man noch nicht auf dem Niveau aus der Zeit vor der Pandemie. Dankbar war sie ihrem Sohn für die Unterstützung beim Onlinemarketing und den Kunden, die den Lieferservice genutzt hätten. »Die Stammkundschaft unterstützte uns«, freut sie sich. Auch die jungen Leute bestellten ihre Bücher regional. Die Kunden wären froh, dass der Laden überlebt habe. Diese seien während des Lockdowns auch mal zu Gesprächen ans Ladenfenster gekommen oder hätten Kuchen vorbeigebracht. Neue Projekte habe man in der Pandemiezeit nicht gestartet.

Der Onlineshop werde weiterhin gut genutzt. Das Bundesförderprogramm kenne sie, aktuell habe man aber keine Kapazität für neue Projekte. Interessant sei, welche Bücher in der Pandemie besonders gerne gekauft wurden. »Es waren eher leichte Geschichten und Kochbücher«, verrät die Buchhändlerin.

Jeden Lockdown mitgenommen

Die Buchhandlung Bücherkobold in Rauenberg wurde erst im Oktober 2019 gegründet. »Wir haben jeden Lockdown mitgenommen«, stellte Inhaberin Irmtraud Nellissen fest. Mit dem Lockdown seien die Verkaufszahlen trotz des Onlineshops massiv eingebrochen. Man habe die Möglichkeit der Abholung und für Kunden im Umkreis von 20 Kilometern sogar eine Lieferung am Bestelltag angeboten.

Für alle anderen gab es eine Lieferung per Paketdienst innerhalb von drei Tagen. Ohne private finanzielle Unterstützung hätte man das Geschäft nicht erhalten können, denn auf staatliche Zuschüsse habe man keinen Anspruch gehabt. sagt sie. »Die Leute stöbern lieber direkt im Laden«, weiß Nellissen.

Ein richtiger Buchliebhaber wolle Bücher in die Hand nehmen. Auch nach den Lockdowns seien die Leute sehr vorsichtig gewesen, auch wegen der Auflagen. Sie seien aber glücklich gewesen, wieder im Laden einkaufen zu können. Erst seit diesem Sommer hätten sich die Kundenzahlen normalisiert. Es sei eine große Herausforderung gewesen, Kunden zu erreichen, um ihnen zu verdeutlichen, auch der kleine Laden habe einen eigenen Onlineshop.

Auch die Zugangsbeschränkungen seien für den kleinen Laden schwierig gewesen. In der Pandemie gestartet wurde ein Projekt zur Förderung von Kindergärten, das auch jetzt weiterläuft. »Die Kunden bestellen bei uns im Shop. Der von ihnen zur Förderung ausgewählte Kindergarten erhält dann einen prozentualen Anteil des Einkaufswerts als Gutschein für unsere Bücher«, erklärt Irmtraud Nellissen. Das Bundesförderprogramm kannte sie vor dem Gespräch mit unserem Medienhaus noch nicht. Sie werde sich aber darüber informieren, sagt sie.

Die Buchhandlung Schwarz auf Weiß in Tauberbischofsheim besteht schon seit 40 Jahren. Ihr Inhaber Johannes Benz resümiert: »Wir sind relativ gut durch die Pandemie gekommen.« Der große Vorteil sei, man sei eine alteingesessene inhabergeführte Buchhandlung mit hoher Kundenbindung. »Wir haben ein sehr treues Publikum.«

Zudem habe er schon lange vor der Pandemie einen eigenen Webshop gehabt. Eine weitere Rolle habe gespielt, dass den Menschen bewusster werde, man brauche belebte Innenstädte. Trotz des erfolgreichen Verkaufs über Bestellungen habe es Umsatzeinbußen gegeben. »Wir haben komplett unterschätzt, wie aufwendig die Kommissionierung von Onlinebestellungen war«, erklärt Benz die Bestellabwicklungen. Die Kunden hätten sich sehr gefreut, dass der Inhaber ihre Bestellung persönlich bis zu ihrer Haustür gebracht habe. Für neue Projekte habe man während der Pandemie keine Zeit gehabt.

»Diese waren auch gar nicht nötig, weil wir bereits gut vorbereitet waren«, so Benz weiter. Die Möglichkeit der Bestellungen online oder per Telefon würden auch heute noch genutzt, wenn auch nicht mehr so stark wie zuvor. Auch kämen wieder mehr Kunden in den Laden, wenn auch nicht so viele wie vor der Pandemie. »Das Geschäft läuft normal«, fasst er zusammen.

Vom Förderprogramm des Bunds habe er gehört. »Wir müssen dessen genaue Bedingungen prüfen, um zu entscheiden, ob eine Bewerbung für uns interessant ist«, sagt er abschließend.

Hintergrund: Förderprogramm für Buchhandlungen

Die Bundesrepublik Deutschland prämiert mit Bundesmitteln Buchhandlungen für ihre Leistungen unter Pandemie-Bedingungen.

Seit 15. September können Buchhandlungen eine Anerkennungsprämie des Bunds für ihre Arbeit unter erschwerten Pandemie-Bedingungen beantragen. Diese Prämien sind Bestandteil des Programms »Neustart Kultur«. Das Programm stellt ein milliardenschweres Rettungs- und Zukunftsprogramm für den Kultur- und Medienbereich dar. Gefördert werden unter anderem pandemiebedingte Investitionen und Projekte verschiedener Kultursparten.

Der Bund lobt bis zu 1030 Anerkennungsprämien für Buchhandlungen aus, die sich trotz schwieriger Pandemie-Bedingungen um die literarische Vielfalt in Deutschland verdient gemacht haben. Vergeben werden die Zuwendungen in drei Kategorien: Für besondere Leistungen sind bis zu 900 Anerkennungsprämien von jeweils 8000 Euro vorgesehen, für herausragende Leistungen bis zu 100 Prämien mit jeweils 15 000 Euro und für Spitzenleistungen bis zu 30 Prämien mit je 25 000 Euro. Die Prämien stehen den Buchhandlungen für Investitionen in ihrem Geschäftsbetrieb frei zur Verfügung.

Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2022.

Die Bewertung des Engagements für die Förderprämie erfolgt über ein Punktesystem.

Punkte gibt es unter anderem für kulturelle Eigenveranstaltungen, Kooperationsprojekte, die Aufnahme unabhängiger Verlage in das eigene Sortiment, Teilnahme an regionalen Buchtagen, besondere Maßnahmen zur Kundenbindung und Engagement in der Leseförderung. (bdg)

