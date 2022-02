Online-Singen mit fränkischer Volksmusik stiftet Gemeinschaft

Kreuzwertheimer Ehepaar Diehm ist regelmäßig bei virtuellem Musiktreffen dabei

Auch wenn die Treffen nur virtuell sind - beim Onlinegesangsangebot der Beratungsstelle für Volksmusik in Franken treffen sich alte Bekannte und neue Sangesfreunde vom jungen Erwachsenen bis zum Senior. Zuhause und doch gemeinsam musizieren, sich unterhalten und sich zuprosten, dies alles ermöglicht die "Fränkische Onlinesingstunde".

Auf dem Tisch stehen Getränke und Knabbereien, es wird gesprochen, gelacht und sich zugeprostet. Als der musikalische Leiter mit dem Singen beginnt, stimmen die Teilnehmer mit ein. Es ist fast wie beim Wirtshaussingen. Aber nur fast, denn statt im gleichen Gastraum trafen sich die Teilnehmer der "Fränkischen Online-Singstunde" am Freitag in einer Videokonferenz.

Das besondere Gesangsangebot der Beratungsstelle für Volksmusik in Franken findet einmal im Monat statt. Treue Teilnehmer sind Isabel Diehm (59 Jahre) und ihr Gatte Hans (71 Jahre) aus Kreuzwertheim-Unterwittbach. Beide sind begeisterte Sänger und Musiker. Isabel Diehm dirigierte bis vor fünf Jahren die Chöre in Kembach und Holzkirchen. Ihr Mann sang bis dahin in Kembach mit. Außerdem singen die beiden im Unterwittbachchörle, dass sich für Auftritte spontan zusammenfindet.

Man singe aber auch einfach für sich zum Beispiel zu Hause oder beim Autofahren, berichteten die Beiden. Auch bei vielen Wirtshaussingen waren sie schon dabei. Gerne nutzen sie auch die Präsenzangebote der Beratungsstelle zum gemeinsamen Musizieren und Singen. Der Leiter der Beratungsstelle Franz Josef Schramm habe sie auf das virtuelle Angebot aufmerksam gemacht. Das war Anfang 2021. "Ich hatte erst wenig Lust dazu, da ich auf beruflich schon viel Online arbeitete", erinnerte sich die Lehrerin. Sie hätten es Schramm zuliebe dann ausprobiert.

"Wir merkten beim ersten Mal, dass es sehr viel Spaß macht, wieder zu singen", betonte das Paar. In der damaligen Lockdownzeit habe man wenig gesungen. Seither machten sie immer bei den Onlinesingstunden mit. Oft ist auch ihre Nachbarin dabei, die sie für das Angebot begeistert hatten. "Wir wurden vom Suchtfaktor gepackt", stellte Isabel Diehm hinsichtlich des Onlinesingens fest. Ihr Mann freut sich, bei den Singstunden viele Freunde in der Konferenz wieder zu sehen, die man von Präsenzveranstaltungen kennt.

Technisch nicht möglich

So war es auch kein Wunder, dass die Konferenz schon vor dem offiziellen Aktionsbeginn um 20 Uhr gut gefüllt war. Die Zeit wurde umfassend genutzt, um sich zu unterhalten. Während der Singstunde tauscht man sich im Chat aus und danach wieder im Gespräch. Ein wirkliches gemeinsames Singen ist aus technischen Gründen nicht möglich. So singen die Leiter der Singstunde vor, und jeder singt mit ausgeschaltetem Mikrofon mit.

"Es macht Spaß die anderen über Video beim Singen zu sehen, auch wenn man sie nicht hört", ist sich das Ehepaar einig. Von den meisten kenne man die Stimmen aus Präsenzveranstaltungen. Durch die vielen Treffen bei Präsenzangeboten der Beratungsstelle seien die Teilnehmer zu einer großen Familie geworden. Schön finden beide, dass bei der Onlinesingstunde alle Generationen von Anfang 20 bis über 80 Vertreten sind. Spätestens beim Schlusslied machen alle ihre Kamera an und man sehe sich so. Man hatte sogar heimlich eine Überraschung für Schramms Geburtstag geplant. "Alle haben für ihn eine Kerze angezündet und in die Kamera gehalten." Auch wenn wieder mehr Präsenzangebote möglich werden, die Onlinesingstunde wird erhalten bleiben. Auch die Diehms werden weiter mitmachen. "In den zwei Stunden kommt man aus dem Alltagsdenken heraus", resümieren sie.

Schramm erklärte, die große Herausforderung für die Leitung der Onlinesingstunde sei, dass man die anderen nicht singen höre. Daher brauche man eine gewisse Erfahrung aus Präsenzangeboten und müsse wissen, welche Stellen für die Mitsingenden schwierig sind. Schramm freut sich über die rege Teilnahme von durchschnittlich 70 bis 80 Zugängen, teilweise sogar aus aller Welt. An vielen Zugängen säßen auch mehrere Personen. Man wolle das Angebot beibehalten, da das Singen zu Hause anders sei als in der Gruppe. Es helfe, die eigene Stimme außerhalb der Masse zu finden. "Singen ist ein Stück Lebensqualität", so Schramm. Bei der Leitung der Singstunde am Freitag wurde er von der Sängerin Lissy Heilgenthal aus Gemünden unterstützt.

Birger-Daniel Grein