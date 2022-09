Wie Wertheimer Gastronomen mit Lob und Kritik auf Internet-Portalen umgehen

Online-Bewertungen

Wertheim 12.09.2022 - 11:59 Uhr 3 Min.

Online-Bewertungen für Hotels und Restaurants werden immer beliebter. Auch in Wertheim. Foto: Birger-Daniel Grein Wer heute ein Restaurant oder Hotel sucht, greift oft auf Online-Bewertungen zurück. Für Gastronomen wie den des Gasthauses Zum Ochsen in Wertheim sind diese Chance und Herausforderung zugleich. Foto: Birger-Daniel Grein

Richard Wagner ist Inhaber der Gastronomie Wagner, die das Gasthaus Zum Ochsen in der Wertheimer Altstadt, die Försterklause am Bettinger Campingplatz und den Biergarten Löwengarten in Bestenheid betreibt. Bewertungen seien in der heutigen Zeit existenziell, betonte er. Ortsfremde würden sich nach Bewertungen und Rezessionen richten. Man werde gezwungen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. »Die Bewertungsportale nehmen die Betriebe ohne zu fragen auf«, berichtet er.

Jeder Kommentar wird gelesen

Man lese jeden Kommentar und reagiere darauf. »Wir haben seit Mai eine extra Teilzeitkraft, die Rezessionen liest und beantwortet und sich zudem um die Kanäle der Gastronomiebetriebe in den sozialen Medien kümmert«, ist von ihm zu erfahren. Das Stammpersonal schaffe es zeitlich nicht, diesen Bereich mit abzudecken.

In der Hauptsaison investiere man bis zu 15 Stunden pro Woche für den Bereich. Auf positive Bewertungen antworte man mit Dank. Auch negative Bewertung nehme man sehr ernst. »Ich rekonstruiere den Tag und Vorfall und führe über die Bewertung Gespräche mit dem Team«, erklärt Wagner.

Großer Aufwand

Der Aufwand sei groß. Ihm sei wichtig, nachzuvollziehen, was passiert ist. »Es passieren auch Fehler, die wir auf ein absolutes Minimum reduzieren wollen«, so Wagner. Dazu sei es wichtig, der Kritik nachzugehen. Auch positive Bewertungen melde man dem Team zurück.

Leider werde bei Bewertungen oft über den tatsächlich negativen Punkt hinaus schlecht bewertet. »Hat zum Beispiel ein Essen den Erwartungen eines Gastes nicht entsprochen, die anderen drei Essen der Gäste der Gruppe aber schon, wird trotzdem schlecht bewertet«, nannte er eine erlebte Situation. »Das Schlimmste ist, dass Leute ihre Kritik nicht direkt vor Ort beim Personal äußern, damit Abhilfe geschaffen werden kann, sondern erst später negativ bewertet wird.«

Manchmal auch Frustabbau

Manchmal würden die Gäste ihre Bewertungen auch zum Frustabbau nutzen. Probleme habe man auch schon mit falsch negativen Bewertungen und Unterstellungen auf den Bewertungsportalen gehabt. In solchen Härtefällen greife man notfalls auch zu rechtlichen Schritten.

Besonders für Googlebewertungen bekomme man immer wieder unaufgeforderte Angebote von Drittanbietern, die für das Löschen negativer Bewertungen werben. »Das lehnen wir strikt ab«, betont er abschließend.

Nur ein Weg

Klaus und Heike Oetzel, Inhaber des Hotel-Restaurants Martha in Reicholzheim, erklärten, man müsse bei den Bewertungsportalen dabei sein, da viele Leute dort schauten und auch gleich buchten. Sie seien aber nur ein Weg, auf sich aufmerksam zu machen. Genauso wichtig seien andere Werbekanäle und persönliche Weiterempfehlung von Gästen und Cateringkunden. Sie verfolgten die Bewertung kaum, so das Betreiberpaar. Auf manche Bewertung antworte man auch. Für mehr fehle die Zeit. Manche Gäste würden ihnen auch zurückmelden, die an der Korrektheit von Online-Bewertungen insgesamt zweifelten. Seien alle Bewertungen nur positiv, müsse man vorsichtig sein, denn es gebe nicht ein Haus, in dem alles perfekt sei.

Man habe auch schon probiert, falsche Negativ-Bewertungen bei Google löschen zu lassen. Diese wurden unter einem Pseudonym abgegeben. Man sei beim Versuch, die Bewertungen entfernen zu lassen, jedoch nicht weitergekommen. Löschangebote von Drittfirmen lehne man ab, denn man wisse nicht, wer dahinter stecke.

»Gläserner Gastronom«

Stefan Kempf betreibt die Burgermeisterei in Wertheim und Eichenbühl, das Ionis Tauberbischofsheim, die Wertheimer Stuben, das Altstadthotel Baunachshof und den Kaffee-Raum Wertheim. »Bewertungen haben eine sehr große Bedeutung«, ist Kempf überzeugt. In der heutigen digitalen Zeit sei man auch als Gastronom gläsern und könne dies für sich nutzen.

»Gerade neue Gäste informieren sich vorher online, schauen Bewertungen an, bevor sie sich für eine Location entscheiden«, weiß er aus Erfahrung. Außerdem könne man diese Reflexion der Gäste für sich zur Weiterentwicklung und Verbesserung nutzen.

Wichtige Rückmeldung für Gäste

Er antworte immer auf alle Bewertungen, egal welcher Art. »Rückmeldung ist auch für den Gast wichtig, dieser nimmt sich Zeit, um die Erlebnisse zu teilen, dann kann man als Gast auch erwarten, dass man ernst genommen wird«, erklärt er. Bei der Fülle von Kommentaren könne nicht alles ausgiebigen im Team besprochen werden. Aber besondere Kritik oder auch Lob würden besprochen.

Den Zeitaufwand für den Umgang mit Bewertungen kann er allerdings nicht abschätzen.

Auch unberechtigt negative Bewertungen habe er schon erlebt. »Auch hier wird die Kritik im Team besprochen und dem Gast professionell geantwortet«, so Kempf.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Hilfreiche Bewertungen Christiane Förster, Geschäftsführerin der Tourismus Wertheim, erklärte gegenüber unserem Medienhaus, es gibt allgemeine touristische Aussagen, wonach Bewertungsportale mittlerweile deutlich an Bedeutung für die Betriebe zugenommen haben. Die Bewertung sei das Eine, wichtig sei aber auch, wie der Betrieb damit umgehe, also, ob der Bewerter auch eine Rückmeldung erhalte, damit er erkennt, dass man seine Bewertung ernst nimmt. Generell sind Bewertungen, egal, wo diese stattfinden, für viele Nutzer ein entscheidendes Kriterium bei der Entscheidung über den Zuschlag für eine Unterkunft oder ähnliches. Empfehlungen für hilfreiche Bewertungen: Förster erklärte, der Inhalt von Bewertungen sollte schon spezifiziert sein und nicht nur allgemein gehalten, damit man als Leser auch einordnen könne, wo und in welcher Form gegebenenfalls der Schuh gedrückt oder was besonders gut gefallen habe. (bdg)