»Old Blade« holt sich den Meistertitel

Schießsport: Gerhard Heilmann aus Wertheim-Hofgarten ist Europas bester Westernschütze in der Altersklasse »Cattle Baron«

Wertheim 25.08.2022 - 12:18 Uhr 3 Min.

Vor stilechter Kulisse: Gerhard Heilmann hat bei den Europameisterschaften im Westernschießen im slowakischen Domaniza stattfanden, den Titel in der Altersklasse "cattle baron" gewonnen. Gerhard Heilmann löst eine der zwölf anspruchsvollen Aufgaben. Gürtelschließe von der Europameisterschaft.

»Seit ich denken kann, ist Schießen meine große Leidenschaft«, sagt Heilmann, der im Mai seinen 76. Geburtstag feiern konnte. Früher hat er an Wettkämpfen teilgenommen, bei denen auf sehr große Distanzen bis zu 300 Meter geschossen wurde. »Doch das ist ein sehr flüchtiges Vergnügen, weil mit zunehmendem Alter die Sehkraft abnimmt und man nicht mehr mithalten kann.« Auf der Suche nach einer adäquaten Herausforderung, bei der auf näher stehende und etwas größere Ziele geschossen wird, habe er 2008 mit Freunden die Deutsche Meisterschaft im Westernschießen als Zuschauer besucht. »Das ist unser Sport, waren wir uns nach dem Wettkampf einig.«

Seither fährt Heilmann zweimal im Monat zum Schießtraining nach Mannheim und hat sich auf der Terrasse einen »Trockenübungsplatz« eingerichtet, wo er sich selbst ungewöhnliche Aufgaben stellt, die er dann versucht, in der schnellstmöglichen Zeit zu lösen. »Natürlich fällt dabei kein einziger Schuss, sondern es geht nur darum, die Abläufe zu trainieren«, erklärt Heilmann, der die ganzheitliche Herausforderung am »Cowboy Action Schooting« (CAS) besonders liebt: «Man muss sich konzentrieren und schießen können, aber man braucht auch ein gewisses Maß an Geschicklichkeit und Intelligenz.«

In den Wettkampf gehen die Schützen mit insgesamt vier Waffen - zwei Colts, einem Gewehr und einer Schrotflinte. Damit müssen verschiedene Aufgabenstellungen (Stages) gelöst werden, die im sogenannten 'Shooters Handbook' genau beschrieben sind. »Vor Ort wird der Ablauf einmal erklärt, und die Herausforderung ist, sich das alles zu merken«, berichtet Heilmann, der als Westernschütze den Künstlernamen »Old Blade« (übersetzt: Alte Klinge) trägt.

Sicherheit ist bei dieser Form des Schießens oberstes Gebot, und jeder noch so geringe Regelverstoß wird mit Zeitstrafen geahndet. »Bei einem größeren Verstoß droht sogar der sofortige Wettkampfausschluss.« Ein sogenannter »Minor Safety Fault« (geringfügiger Sicherheitsverstoß) bei der letzten Aufgabe habe ihn dieses Mal die Deutsche Meisterschaft in Philippsburg gekostet.

»Ich war sehr gut in Form und auf dem besten Weg zu einem 'Clean Match' ohne Fehlschuss und Zeitstrafe und war mir meiner Sache vielleicht ein bisschen zu sicher«, erklärt er den Fehler, der ihm unterlaufen ist. »Auf Hinweis des Sicherheitsbegleiters machte ich einen halben Schritt nach vorne, was mit durchgeladener Waffe nicht erlaubt ist. Dafür wurde ich mit einer Zeitstrafe von 150 Sekunden belegt, und damit war der Sieg weg.« Er habe sich darüber so geärgert, dass er seine Sachen zusammengepackt habe und nach Hause gefahren sei. »Dadurch habe ich gar nicht mitbekommen, dass ich mit einem Vorsprung von drei Sekunden auf den Dritten immer noch Vizemeister geworden bin.«

Dafür hielt sich Heilmann bei der Europameisterschaft im slowakischen Domaniza schadlos. »Das war eine wundervolle Veranstaltung mit sehr anspruchsvollen Aufgaben. Beispielsweise gab es durch Pendelscheiben zeitweise verdeckte Ziele oder schnell fahrende Miniwesternzüge, auf denen die zu treffenden Scheiben montiert waren«, beschreibt der Schütze nur zwei der zwölf Aufgaben, die ihn einerseits »richtig gefordert«, ihm andererseits aber auch »sehr viel Spaß gemacht« hätten.

Mit einer Zeit von 384 Sekunden und einem »Clean Match« absolvierte Heilmann die Stationen in der besten Zeit aller Teilnehmer und wurde Europameister. Dafür bekam er neben einer Urkunde die goldene Gürtelschnalle des Siegers und zusätzlich eine silberne für sein fehlerloses Schießen.

Weil Heilmann mit Philippsburg noch eine Rechnung offen hat, freut er sich besonders auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr, die im August auf dem dortigen Stand stattfinden wird. Er hofft, dass er dann dem Ordner mit den zahlreichen Meisterschaftsurkunden in seinem Büro eine weitere hinzufügen kann.

Peter Riffenach

Hintergrund: Westernschießen Westernschießen ist kein "Wer-zieht-schneller-Wettbewerb" wie viele "Greenhorns" meinen. Es handelt sich dabei um eine dynamische Schießsportart, bei der mit historischen oder nachgebauten Waffen des Wilden Westens nach einem festen Ablauf auf runde und eckige Stahlziele geschossen wird. Begründet wurde das "Cowboy Action Shooting" 1981 in den USA. Bis heute gehört es dazu, dass sich die Teilnehmer während des Wettbewerbs wie zur Zeit des 19. Jahrhunderts im Westen der USA kleiden und sich historische Namen geben. Je nach Größe des Wettkampfs gibt es zwischen vier und zwölf verschiedene Parcours, sogenannte "Stages". Die benötigte Zeit für die Lösung der Aufgaben wird gemessen, eventuelle Strafzeiten für Fehlschüsse oder Regelverstöße werden hinzuaddiert. Die Westernschützen sind international in der "Single Action Shooting Society" (SASS) mit mehr als 100.000 Mitgliedern organisiert. In Deutschland sind die Westernschützen Mitglied im Bund Deutscher Sportschützen 1975 (BDS) und dessen Landesverbänden. Bis zu mehrere Hundert Teilnehmer werden bei der alljährlich stattfindenden Deutschen und der Europameisterschaft gezählt. Außerdem findet einmal jährlich eine Weltmeisterschaft in den USA statt. Die Wertung erfolgt dabei in verschiedenen Altersklassen. riff