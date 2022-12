Oktavenspringer unterhalten in Wertheimer Stiftskirche mit nachdenklichen, gefühlvollen und lustigen Liedern

Sängerbund Eichel: Carsten Wiedemann-Hohl begleitet die Chöre am Klavier - Mehrere 100 Besucher am Freitag und Samstag

Wertheim 04.12.2022 - 11:40 Uhr 2 Min.

Klangvoll zauberhafte Einstimmung auf die Adventszeit mit den Oktavenspringern des Sängerbunds Eichel beim Weihnachtskonzert in der Stiftskirche Wertheim. Foto: Günter Herberich

Nach zweijähriger Zwangspause war es in der Tat eine Herausforderung, bei der die Verantwortlichen und viele Helfer im Hintergrund tolle Arbeit leisteten. Allen voran das "Phänomen", Susi Skirde, wie sie von der Vorsitzenden Ines Kunzmann liebevoll genannt wurde. Aber auch Kinderchorleiterin Laura Skirde als Ideengeberin, die Sprecherin des Chors, Katja Roth, und weitere Chorleiter sind die Konstante dafür, dass man in Sachen Gesang ganz oben in der Liga mitspielt. Das kontrastreiche Repertoire umfasste 18 Stücke und spannte einen breiten Bogen. Es wurde traditionell, nachdenklich, gefühlvoll, witzig und lustig - das Publikum berührte man. "Einfach zurücklehnen und lauschen", war die Empfehlung eines Stammgasts kurz vor dem Konzert, und genauso geschah es. Die Kinder und Jugendchöre machten den Anfang.

Flott ging es los im Dreivierteltakt mit der "Weihnachtsliederband". Dann ließen sie gesanglich "Viele Sterne funkeln", und zum Festtag des Nikolaus' gab es "Lasst uns froh und munter sein". Der Start war gelungen.

Bei der Begrüßung haben Vorsitzende Ines Kunzmann und Katja Roth die Chöre und Chorleiter jeweils vorgestellt. Sonderapplaus gab es für die Stimmbildnerin Judith Bergner. Die Arbeit mit ihr hat sich gelohnt. Das hörte man bei "Vier Takte vor Weihnachten" von Rolf Zuckowski bei dem der Gesamtchor sich stattlich im Chorraum präsentierte. Zu den beliebtesten Kirchenliedern der Welt gehört "Amazing Grace" Hier waren es die Solistinnen Petra Jankowski-Gruber und Annika Kegelmann, die ausdrucksstark überzeugten. Nach der "Wunderschönen Weihnachtszeit" sorgte "Stil, still, weil's Kindlein schlafen will" für den ersten Gänsehaut-Moment in der Kirche.

Eine Hand voll Kerzen zum Leuchten brachte man bei "O Lux Beatissima". Passend dazu die besinnlichen Geschichte von Katja Roth über den "Weihnachtszauberbaum" , der nun wieder erwacht ist. Den zweiten Teil eröffnete man mit "Somewhere in My Memory"und dem Kirchenlied aus Ostpreußen "Es ist ein Ros´entsprungen". Grace Englert überzeugte ebenso als Solistin bei "Macht hoch die Tür". Hier hatte das Publikum sichtlich Spaß dabei, die dritte Strophe mitzusingen. Glockenklar und sauber gelangen Werke, wie "Only in Sleep" oder das vierstimmige "Adeste Fideles" mit dem Tenor-Solisten Leon Röhrig. Doch dann kam das Solo, in dem Grace Englert bei "Ondoeni Milima" für einen Ausnahme-Moment während des Weihnachtskonzertes sorgte. Sie kommt aus der Region Kilimandscharo im Norden Tansanias und spannte damit den Bogen weit bis nach Afrika in Sachen Weihnachten. Mutig, mit viel Gefühl und glücklich öffnete sie mit dem Lied, gesungen in Suaheli das Herz der Zuhörer. Sicherlich der Höhepunkt des Konzerts.

Zuerst ging es aber in die Berge mit "How Beautiful Upon the Mountain". Bei "Maria durch ein Dornwald ging" hätte man im Satz von Claas die berühmte Stecknadel fallen hören können. Ein Extra-Lob verdient auch Pianist Carsten Wiedemann-Hohl, der gleich bei mehreren Stücken die Chöre begleitete.

Zum Finale war es der Filmsong "The Prayer" mit der glockenklaren Stimme von Sopranistin Alissa Röhrig mit seinen sakralen Elementen , der für einen grandiosen Schlussapplaus sorgte. Die Gäste applaudierten im Stehen eine weitere Zugabe. Die Oktavenspringer haben mit ihren Chören ganz offensichtlich die weihnachtliche Botschaft allen erfolgreich mitgeteilt.

Günter Herberich