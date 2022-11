Offizieller Antrag für Windkraftflächen im Schenkenwald steht noch aus

Gemeinderat in Kürze: Fläche am Glascontainer Dürrbachweg soll schöner werden

Freudenberg 11.11.2022 - 11:14 Uhr 1 Min.

Rathaus geschlossen: Aus Energiespargründen bleiben das Rathaus und alle öffentlichen Dienststellen in Freudenberg vom 27. bis 30. Dezember geschlossen.

Windkraft: Rat Rolf Döhner verwies auf die Idee des Fürstenhauses, im Schenkenwald, zwischen Mondfeld und Nassig, Windkraftanlagen aufzustellen. Er forderte, dass auch die Bürger der betroffenen Freudenberger Ortsteile, die angrenzen, informiert und einbezogen werden. Auf seine Frage hin erklärte Bürgermeister Roger Henning, sobald es einen offiziellen Antrag für Windkraftflächen in dem Gebiet gebe, würden im Verfahren auch der Ortschaftsrat der betroffenen Ortsteile sowie der Gemeinderat gehört.

Fläche an Glascontainern: Auf Anmerkung von Rat Lars Kaller zum Zustand der Flächen an den Glascontainern am Dürrbachweg erklärte Henning, diese seien Teil des neuen Sanierungsgebiets. Dies biete die Chance, die Flächen schöner zu gestalten.

Feuerwehrgerätehaus: Die Baureinigungsarbeiten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses wurde einstimmig für rund 6000 Euro brutto an die Firma A-Z Dienstleistungen aus Kahl am Main vergeben. Die Kostenschätzung lag bei 10.800 Euro. Einstimmig erfolgte die Vergabe der Möblierung für den Neubau des Gerätehauses für rund 28.800 Euro brutto an die Firma J.A. Hofmann aus Würzburg. Die Kostenschätzung lag bei 19.700 Euro brutto. Die Kostensteigerung ergibt sich aus der allgemeinen Preissteigerung. Die Möbel aus dem alten Gerätehaus sind laut Bürgermeister nicht mehr in gutem Zustand, was die Neuanschaffung nötig macht.

Sanierung Wasserschaden: Einstimmig vergab der Gemeinderat die Wiederherstellungsarbeiten nach Wasserschaden im städtischen Gebäudes Hauptstraße 262 für rund 30.000 Euro brutto an die Firma Polygonvatro aus Unterpleichenfeld. Im Gebäude befinden sich Wohnräume für die Flüchtlingsunterbringung. Im Rahmen anderer Arbeiten wurde eine fortgeschrittene Zerstörung bei Deckenbalken festgestellt. Ursache ist vermutlich ein Jahrzehnte zurückliegender Wasserschaden, der nicht bemerkt oder nicht fachgerecht behoben wurde. Wegen des Alters des Schadens ist die Maßnahme kein Versicherungsfall.

