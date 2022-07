ÖPNV für ländlichen Raum wichtig

Nahverkehrsgesellschaft:Landrat Christoph Schauder fordert weiteren Ausbau auch mit Landesmitteln

MAIN-TAUBER-KREIS 04.07.2022 - 13:50 Uhr 3 Min.

Den weiteren Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs mit Bussen, Ruftaxis und Bahnen im Landkreis hat Landrat Christoph Schauder gefordert. Dafür brauche es allerdings auch Gelder des Landes Baden-Württemberg, sagte er bei den Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) in Lauda. Foto: Gunter Fritsch

»Die Angebote verbinden Regionen und erschließen Ortschaften, machen Versorgungs- und Dienstleistungsangebote erreichbar sowie die Kulturlandschaft im Landkreis zugänglich«, betonte Schauder bei den Feierlichkeiten zum 25. Bestehen der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) am Freitag in Lauda. »Ich betone es immer wieder, ein attraktiver ÖPNV darf kein Privileg von Ballungsräumen sein, sondern ist gerade für den ländlichen Raum von enormer Bedeutung«, forderte Schauder auch die »finanzielle Unterstützung des Landes« beim Betrieb und Ausbau eines attraktiven öffentlichen Nahverkehrs.

An Verkehrsminister Winfried Herrmann, der in Lauda zu Gast war, richtete Schauder deshalb die eindringliche Bitte, bei der Landesregierung »auf die Notwendigkeit des Ausbaus der ÖPNV-Infrastruktur aufmerksam zu machen.« Dabei sollten vor allem die ländlichen Kreise nicht vergessen werden, lautete eine Forderung des Landrats. Wenn das Land gegenüber den Bürgern ein Mobilitätsversprechen abgebe, dann müsse es dieses auch erfüllen, spielte Schauder auf die sogenannte Mobilitätsgarantie an, die Baden-Württemberg bis 2030 abgegeben hat.

Der Grüne Verkehrsminister Winfried Herrmann erneuerte in Lauda seine Zusagen, wonach es ab 2030 möglich sein müsse, an den Wochenenden und auch noch in den späten Abendstunden immer mit einem öffentlichen Verkehrsmittel zu fahren. Ziel der Landesregierung sei es, in den Ballungsräumen einen Viertel-Stunden-Takt zu realisieren, in den ländlichen Räumen müsse alle halbe Stunde ein öffentliches Verkehrsmittel fahren.

»Wir wollen bis 2030 eine Verdopplung der Fahrgastzahlen in ganz Baden-Württemberg erreichen«, kennzeichnete Herrmann eine Strategie, die auch ein wichtiger Baustein der Verkehrswende sei. Auch, wenn das Auto im ländlichen Raum in 10 bis 15 Jahren noch »eine bedeutende Rolle« spielen werde - für Herrmann sollten diese dann überwiegend über einen elektrischen Antrieb verfügen - sei der Transport mit Bussen deutlich effizienter. Zumal, wenn diese ebenfalls elektrifiziert unterwegs seien. Einen ersten mindestens dreimonatigen Probebetriebs eines E-Busses gibt es seit dieser Woche auf der Strecke Lauda-Bad Mergentheim.

Landrat Schauder verwies darauf, dass die ÖPNV-Strategie des Landes im ländlichen Raum nur dann realisierbar sei, wenn es in der Fläche einen Ausbau der Ruftaxis gebe. Mittelfristig müsse es bei den Ruftaxen deshalb eine Taktverdichtung geben, und sogenannte On-Demand-Pilotprojekte müssten verwirklicht werden.

Bei den »On-Demand-Verkehren« können Fahrgäste ihr Taxi mittels Handy bestellen, steigen an den Orten ein, die sie wünschen, und fahren dann auf dem möglichst direkten Weg zu ihrem Ziel. Während der Fahrt können weitere Fahrgäste zu buchen. Solche On-Demand-Pilotprojekte seien auch im Main-Tauber-Kreis in Planung, kündigte Schauder an. Das Land Baden-Württemberg stelle für diese Erprobungsphasen 25 Millionen Euro bereit, 2,5 Millionen Euro pro Landkreis, so Verkehrsminister Herrmann.

Um mittelfristig den Ausbau der Mobilitätszentralen im Landkreis voranzubringen, wünscht sich Landrat Schauder »eine dauerhafte finanzielle Unterstützung seitens des Landes«. Die Mobilitätszentralen in Bad Mergentheim, in Wertheim (Start ist für Herbst am Wertheimer Bahnhof geplant) und in Lauda (soll in 2023 realisiert werden) bildeten lediglich das Rückgrat für den Ausbau weiterer Sharing-Angebote, erläuterte Schauder das Konzept, an den jeweiligen Bahnhöfen E-Cars und E-Bikes zu verleihen.

Kritik an der Bahn

Deutliche Kritik übte Christoph Schauder am Verhalten der Bahn. Es sei »sehr ernüchternd, wenn Bahnunternehmen uns vor vollendete Tatsachen stellten, indem sie aufgrund von Personalproblemen über Wochen und ohne Aufzeigen einer Perspektive Schienenersatzverkehre eingerichtet werden.« Konkret meinte Schauder die Westfrankenbahn, die aufgrund »des erhöhten Krankenstandes« noch bis zum 31. Juli auf allen ihren Strecken Zugausfälle hat.

Die eingerichteten Ersatzverkehre mit Bussen seien teilweise so schlecht, dass es Schülern »schlichtweg unmöglich« sei, rechtzeitig zum Unterricht zu kommen. »Richtig schräg« werde es, wenn von den Zugausfällen auch noch die Strecken des Probebetriebs der Frankenbahn betroffen seien. »Dies konterkariert unsere Bemühungen um mehr Fahrgäste«, äußerte Schauder den Wunsch, das Land möge seine Einflussmöglichkeiten auf die Bahnunternehmen nutzen.

GUNTER FRITSCH

Zahlen und Fakten: Verkehrsgesellschaft Main-Tauber Die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) mbH wurde vor 25 Jahren als Nachfolgerin der drei Verkehrsgemeinschaften Main-Tauber Mitte, Nord und Süd begründet und organisiert seitdem den Linienbusverkehr im Landkreis. Sie arbeitet mit zehn Linienbusunternehmen zusammen. Täglich sind 110 Linienbusse auf etwa 1000 Kilometer Streckennetz mit rund 1000 Haltepunkten im Einsatz, hieß es beim 25. Geburtstag der VGMT am Freitag in Lauda. Pro Schultag finden etwa 1300 Fahrten mit insgesamt rund 21.000 Kilometern statt, was mehr als einer halben Erdumrundung entspricht. Pro Jahr werden von Bussen im Main-Tauber-Kreis und in den benachbarten Landkreisen so rund 4,2 Millionen Kilometer zurückgelegt. Außerdem sind sieben Ruftaxiunternehmen seit 2018 im VGMT-Gebiet unterwegs, die bislang rund 75.000 Fahrgäste transportiert haben. Als die VGMT 1997 begründet wurde, waren der Landkreis (50 Prozent), die Busunternehmen und die DB Regio AG (zusammen ebenfalls 50 Prozent) Gesellschafter, blickte Sebastian Seitz, Geschäftsführer der Seitz Bus GmbH & Co. KG Külsheim, zurück. Bedeutende Ausbauschritte waren 2001 die Linie Tauberbischofsheim-Würzburg, inzwischen fährt auch ein Bus von Wertheim nach Würzburg, das Night-Life-Shuttle , das vor allem junge Menschen zu Feiern bringt, und der Beitritt der VGMT 2003 in den Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Seit 2018 ist die VGMT ein reines Kreisunternehmen. Mit der Neuvergabe der Verkehrsleistungen im Main-Tauber-Kreis 2018 starteten Fahrer auf neuen Strecken und vor allem modernen Fahrzeugen. gufi