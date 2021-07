Öffentlicher Nahverkehr: SPD-Bundestagskandidatin Anja Lotz testet Zug, Bus und Ruftaxi im Wahlkreis Odenwald-Tauber

SPD-Bundestagskandidatin Anja Lotz hat den Öffentlichen Nahverkehr in ihrem Wahlkreis Odenwald-Tauber getestet. Im fünf Minuten verspätetetn Zug ging es von Tauberbischofsheim nach Wertheim. SPD-Bundestagskandidatin Anja Lotz hat den Öffentlichen Nahverkehr in ihrem Wahlkreis Odenwald-Tauber getestet. Hier steigt sie gerade am Tauberbischofsheimer Bahnhof in den Zug nach Wertheim.

Anja Lotz, SPD-Bundestagskandidatin für den Wahlkreis Odenwald-Tauber, hat am Freitag, 2. Juli, selbst getestet, wie es um den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in ihrer Heimat bestellt ist. Um kurz nach 7 Uhr startete sie in ihrem Wohnort Weikersheim zur Rundfahrt mit den "Öffis". Zwölfeinhalb Stunden und mehrere Hundert Kilometer auf Straße und Schiene später, kehrte die 54-Jährige dorthin zurück.

Ihren Selbstversuch kündigte Lotz auf ihrer Internetseite lautmalerisch mit den Worten "Tucker-Tucker-Töff-Töff" an. So mancher Dorfbewohner, der im Alltag auf die Öffentlichen angewiesen ist, würde seine Erfahrungen wohl eher mit "Grummel-Grummel-Seufz-Seufz" beschreiben. Die Sozialdemokratin möchte mit ihrer Aktion auf das Thema ÖPNV aufmerksam machen und im Wahlkampf sicher auch auf sich selbst.

"Wir brauchen dringend solide, gut getaktete, zuverlässige Verbindungen mit Bahn, Bus und auch dem Individualtaxi. Es kann nicht angehen, dass wir weiterhin einfach nur im Pkw-Individualverkehr unterwegs sind", betont Anja Lotz. Ihre Route führte die 54-Jährige unter anderem durch Creglingen, Niederstetten, Lauda, Eubigheim, Bad Mergentheim, Walldürn und Buchen. In Tauberbischofsheim und Wertheim legte sie je eine Stunde Pause ein und erkundete die Städte mit lokalen Sozialdemokraten.

Oft keine Verbindungen

Ursprünglich habe sie noch wesentlich tiefer in den Neckar-Odenwald fahren wollen. "Das hat nicht funktioniert, weil ich sonst nicht mehr zurückgekommen wäre", erzählt Lotz. Deshalb plante sie die Route so, dass alle öffentlichen Fortbewegungsmittel vorkommen und auch entlegenere Orte angefahren werden. Mit dem Auto hätte sie die rund 235 Straßenkilometer eigener Aussage nach in viereinviertel Stunden geschafft.

Bereits bei der Routenplanung fiel Anja Lotz so mancher Stolperstein auf: So habe sich beispielsweise von Eubigheim nach Boxberg kein Ruftaxi buchen lassen, obwohl dies laut Fahrplan des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) eigentlich möglich sein müsste. Auf ihrer Fahrt bemerkte die Sozialdemokratin auch etliche Bahnhalte und Busse, die nicht barrierefrei sind. Das werde momentan über mehr Personal geregelt. "Es wird beim Ein- und Aussteigen geholfen, auch wenn man ein Fahrrad mitnehmen möchte", lobt sie.

Auf der Hauptbahnstrecke klappt es laut der Weikersheimerin ganz gut mit den schnellen, direkten Verbindungen. Um in die kleinen Orte zu kommen, müsse man aber Zeit mitbringen. Diese Zeit hat offenbar kaum jemand. Anja Lotz berichtet, dass die Busse "mehr oder weniger leer fahren, wenn die Schülerströme draußen sind". In solchen Momenten kommt natürlich gerne die Kostenfrage angerast, der die Bundestagskandidatin aber gleich Mitfahrverbot erteilt: "Die Kosten dürfen keine Rolle spielen." Ihr gehe es auch aus Klimaschutzgründen darum, den Individualverkehr auf der Straße zu verringern.

Dabei gehört auch die SPD-Bundestagskandidatin noch zu denen, die privat fast gar nicht mit den Öffentlichen unterwegs ist. Anja Lotz wohnt im Gewerbegebiet Tauberhöhe, wo laut ihr zwischen den Stoßzeiten selten Busse unterwegs seien. Um die Menschen in entlegeneren Orten mobiler zu machen, plädiert sie für "ein einfacheres Buchungssystem für Individualtaxis, das kostengünstig oder kostenfrei für die Menschen sein sollte".

Auf ÖPNV angewiesen

Sie verweist auf die vielen älteren Leute in den Teilorten, die "nicht von der Stelle kommen", weil ihre Kinder weggezogen sind. Diese seien auf einen gut getakteten ÖPNV angewiesen, um zum Arzt oder Einkaufen zu kommen. Aber auch für die junge Generation sei Mobilität wichtig. Nicht nur, um zur Ausbildungsstelle oder in die Schule zu gelangen, sondern auch um ihre Freizeit zu gestalten, betont die 54-Jährige. Sie ist deshalb auch eine Verfechterin des 365-Euro-Tickets.

Davon sind die aktuellen Fahrpreise allerdings noch weit entfernt: Anja Lotz und ihre Begleiter bezahlten für das Tagesticket, das für vier Personen und sieben Waben gültig ist, 34 Euro. "Wenn wir einen Rufbus nehmen, zahlen wir pro Person und für jede Wabe weitere 2,70 Euro."

In Wertheim ließ sich Anja Lotz von Gästeführer Volker Neumeier die Stadt zeigen. Dieser berichtete noch am Bahnhof von seinen Erlebnissen mit den Öffentlichen. "Was die Westfrankenbahn da abliefert, ist eine Katastrophe", sagte er. Kaum ein Zug auf der Taubertalstrecke sei pünktlich. Außerdem würden die Züge in Tauberbischofsheim oft auf dem falschen Gleis einfahren, was dazu führe, dass alle Leute über den Gleiskörper rennen würden, klagte er. Da ist es wieder, das "Grummel-Grummel-Seufz-Seufz", wenn man mit dem "Tucker-Tucker-Töff-Töff" unterwegs ist.

Boris Dauber