Obdachlosigkeit verhindern: Wie Marc Hergenröther zwangsgeräumten Wertheimern aus Notsituationen hilft

Wie weiter, wenn die Wohnung weg ist?

Wertheim 17.03.2023 - 14:00 Uhr 5 Min.

Helfer im Bürger-Service-Zentrum der Stadtwerke und vor Ort: Marc Hergenröther. Reserve für kurzfristige Unterbringung: In diese Wohnung zieht noch am gleichen Tag eine Person ein, erklärt Marc Hergenröther, zuständiger Mitarbeiter bei der Stadt Wertheim.

Der 24-Jährige ist der Mann für alle Fälle, wenn es wirklich brennt. Wer bei Hergenröther landet, der hat echte Probleme. Denn der Mitarbeiter des Bürgerservicezentrums ist dafür da, Bürger unterzubringen, denen sonst die Obdachlosigkeit droht. Die Stadt ist dazu im Zuge der Gefahrenabwehr verpflichtet (siehe Hintergrund).

Aufkommen nicht absehbar

"Es ist ganz unterschiedlich. Mal bekomme ich vorab einen Mitteilung, dass etwas ansteht", erklärt er. "Mal habe ich die Leute plötzlich bei mir vor dem Schalter stehen." Man könne nie vorhersehen, was auf einen zukomme, sagt Hergenröther, der bei der Stadt die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten absolviert hat und sich zum Verwaltungsfachwirt weitergebildet hat. "Manchmal ist über Wochen gar nichts, manchmal kommen drei Personen am gleichen Tag."

Dabei gibt es zweierlei Fälle: Menschen, die sehr kurzfristig untergebracht werden müssen, weil beispielsweise Eltern ihre Erwachsenen Kinder rausgeworfen haben. Obdachlose auf der Durchreise, deren Zahl aber als Folge der Corona-Pandemie deutlich abgenommen habe. Oder Ehemänner, die wegen häuslicher Gewalt von der Polizei einen Platzverweis bekommen. "Meistens gibt sich das wieder. Wir haben schon oft die Erfahrung gemacht, dass die Frauen sich die Männer zurückholen. Auch wenn man das nicht denkt." In mancher Situation hat er nicht das beste Gefühl. "Aber da können wir nichts machen."

Für alle diese "kurzfristigen Wohnungsnotfälle", wie es Hergenröther ausdrückt, gibt es das städtische Übernachtungsheim in der Linken Tauberstraße gegenüber des Bahnhofs. In dem Flachbau können mehrere Menschen kurzfristig untergebracht werden. "Auch außerhalb unserer Dienstzeiten, wenn die Polizei tätig wird", sagt Hergenröther. Zum Beispiel, wenn jemand kurzfristig über das Wochenende untergebracht werden muss.

Zahlen gestiegen

Ist die Unterbringung längerfristig, kommen Immobilien der städtischen Wohnbau Wertheim in Bestenheid zum Einsatz. "Wir müssen da immer was in der Hinterhand haben", sagt Hergenröther über den Wohnkomplex. Es geht dabei vor allem um Menschen, denen durch eine Zwangsräumung das Obdach fehlt. "Das hat in den vergangenen Jahren auf jeden Fall zugenommen. Wir müssen mehr Wohnungen zurückhalten", erklärt der 24-Jährige. Zu den Neuzugängen kommen auch Abgänge: Bewohner sterben, werden in Heimen untergebracht. Manchmal seien welche auch einfach verschwunden. Untergetaucht. Neue kommen nach.

Von privaten Eigentümern oder Wohnungsgesellschaften mietet die Stadt in aller Regel nicht: Die Stadt müsse offenlegen, dass es um die Unterbringung von Obdachlosen geht. "Und da sind viele leider nicht offen und möchten das nicht."

Aufwendig wird es, wenn größere Familien zwangsgeräumt werden. Im Stadtteil Wartberg gibt es etliche Zuwanderer aus Südosteuropa. "Bis jetzt haben wir aber immer Glück gehabt, dass wir keine Großfamilie haben unterbringen müssen", sagt Hergenröther. In einem Fall seien die Familienmitglieder wieder in ihre Heimat zurückgekehrt, manche später aber wiedergekommen. Müssten mehr Menschen untergebracht werden, als in die Wohnbau-Wohnungen passen, müsste die Stadt irgendwo Wohnraum anmieten. "Wir sind verpflichtet, uns zu kümmern. Im äußersten Notfall könnten wir um Amtshilfe fragen oder sogar eine Wohnung nach dem Polizeigesetz beschlagnahmen. Das ist das letzte Mittel, wenn gar nichts mehr geht. Das kam aber noch nie vor." Alle anderen Mittel müssten vorher ausgeschöpft werden, beispielsweise die Anmietungen von Pensionen oder Hotelzimmern.

Nichts mehr ohne Schufa

Allgemein sei es auch in Wertheim schwieriger geworden, Wohnungen zu finden, sagt Hergenröther. Ohne Schufa-Auskünfte könne man kaum noch Wohnungen mieten. Inflation und steigende Energiepreise spielen eine Rolle, die Menschen könnten die Miete nicht mehr bezahlen. Oder sie setzten die Mittel vom Jobcenter falsch ein. Eine größere Familie hat Hergenröther gefragt, was sie mit der ausbezahlten Miete gemacht hätten. "Die haben gesagt: Wir haben Wohnungseinrichtung gekauft, wir brauchten welche." Normalerweise das Jobcenter eine Erstausstattung zahlen. "Das sind Sachen, über die sich die Leute nicht im Klaren sind." Verhindern lässt sich das freilich nicht: Dass das Jobcenter Miete direkt an einen Vermieter überweist, ist nur mit dem Einverständnis des Leistungsempfängers möglich.

Schnell zu Problemen führe auch, wenn Menschen wegen Wohnungsmängeln die Miete nicht oder nur teilweise bezahlen. "Das ist der falsche Weg, weil es dem Vermieter Angriffsfläche bietet." Eine Zahlung unter Vorbehalt wäre die richtige Lösung. "Aber oft denken die Leute nicht so weit und sind sich der Folgen nicht bewusst."

Im schlimmsten Fall steht am Ende die Zwangsräumung. Normalerweise wird Hergenröther vorher über das Amtsgericht informiert. Das Jobcenter könne Mietschulden gegebenenfalls übernehmen. "Ich gehe aktiv auf die Leute zu und sage ihnen das." Passiert nichts, setzt das Amtsgericht mit einem weiteren Schreiben einen Räumungstermin fest. "Dazu kommt es nicht immer, oft können die Leute das noch abwenden. Und sich mit dem Vermieter einigen", erklärt Hergenröther. Zum Räumungstermin steht er in Kontakt mit dem Gerichtsvollzieher - und hat kuriose Dinge erlebt: "Wir waren morgens da, und die Leute sind aus allen Wolken gefallen. Die lagen noch im Bett, als wir vor der Tür standen." Es stellte sich heraus, dass die Bewohner mehrere Mitteilungen schlicht ignoriert hatten.

Briefe bleiben zu

"Das sieht man manchmal bei der Räumung, dass überall ungeöffnete Briefe liegen und gelbe Postzustellungsurkunden." Kommen ohnehin nur schlechte Nachrichten, stellen manche Menschen das Öffnen der Post ganz ein.

Ein Job, für den es gute Nerven braucht: Manche der Leute, mit denen Hergenröther zu tun hat, sind psychisch beeinträchtigt, stehen unter Betreuung oder haben Alkohol- oder Drogenprobleme. Einige sind Migranten, die meisten Deutsche, erklärt er. Nichts für Zartbesaitete und Zweifler. "Man muss entschlossen sein und darf vor den Leuten keine Unsicherheit zeigen."

Nach der Ausbildung habe man ihn gefragt, ob er sich den Posten zutraue, sagt Hergenröther. Er sagte ja. Ein reiner Schreibtischjob ist das definitiv nicht. Etwa 30 bis 40 Prozent seiner Zeit hat er mit Obdachlosen zu tun, außerdem arbeitet er im Pass- und Meldeamt sowie dem Bereich Soziales. Manchmal ist er nicht nur der Aufschließer für die Übergangswohnung, sondern auch Seelentröster. "Ich biete auch immer meine Hilfe an, eine Wohnung zu finden. Da versuche ich zu vermitteln und kann Annoncen herausgeben. Oder eine Liste mit Möglichkeiten der Wohnungssuche. Da sind die großen Vermietergesellschaften Wertheims drauf."

Menschen, die in der städtischen Unterkunft leben, halten offenbar viel von Hergenröther. Der kümmere sich. Und wenn er nicht helfen könne, dann liege es nicht an ihm.

Morddrohung wegen Wohnung

Aber es gibt auch die anderen. Vor einigen Wochen hat der städtische Mitarbeiter seine erste Morddrohung erhalten: Ein Mann, der eine Zwei-Personen-Wohnung in der städtischen Unterkunft bewohnte, sollte einen Mitbewohner bekommen. "Der hat das nicht eingesehen - und gesagt, dass er uns umbringt, wenn wir etwas an seiner Wohnung machen", sagt er über das Erlebnis gemeinsam mit dem Gemeindevollzugsdienst. "Das ist schon ein mulmiges Gefühl und nicht so schön."

Man dürfe sich das Schicksal der Menschen nicht zu sehr zu Herzen nehmen, sagt Hergenröther. Doch über manchen Fall denke er auch nach Feierabend noch nach. "Mittlerweile habe ich auch ganz junge Leute als Kundschaft, die sind erst 20 oder 22 und leben schon mehrere Jahre in der Unterkunft. Die packen es einfach nicht." Andere lehnten die angebotene Hilfe einfach ab. "Die wollen nicht untergebracht werden und nächtigen auf der Straße. Man kann nicht gegen den Willen jemanden unterbringen."

Die Leute in der städtischen Unterkunft sollen keine Dauerbewohner sein, Ziel ist, dass sie wieder anderswo Wohnungen finden. Doch das sei schwierig, weil sie sich entweder die Wohnungen nicht leisten könnten, es ihnen egal sei oder sie schlicht keine Wohnung fänden, sagt Hergenröther. Er schätzt, dass etwa ein Viertel der Menschen von selbst wieder aus der Unterkunft ausziehen könnten. Alle anderen beschäftigen Hergenröther auf Dauer. "Die kommen da nicht raus. Manche haben aber auch keine Ambitionen. Die wollen nicht und haben sich damit abgefunden. Das ist erschreckend, aber es ist tatsächlich so."

Matthias Schätte

Hintergrund: Städtische Wohnungen Drei Gebäude in der Bestenheider Landstraße nahe der Odenwaldbrücke dienen der Stadt Wertheim zur Unterbringung von Wohnungslosen. Die Gebäude wurden 1987, 1992 und 1993 gebaut, zunächst für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt und sind heute Eigentum der Wohnbau Wertheim. Jedes Haus hat sieben Wohneinheiten, außerdem gibt es einen gemeinschaftlichen Keller. Die Wohneinheiten sind mit zwei Zimmern, Küche und Bad für mindestens zwei Bewohner ausgelegt. Die Aufenthaltsdauer ist sehr unterschiedlich. Oft geht es um ein halbes oder ein Jahr, bis Bewohner andere Wohnungen gefunden hätten. Es gibt aber auch diejenigen, die sich trotz Aufforderungen um eine eigene Wohnung nicht bemühen. (scm)

Stichwort: Unterbringungspflicht Unfreiwillig obdachlos gewordene Menschen haben gegenüber den Behörden einen Rechtsanspruch auf Einweisung, also Unterbringung in einer menschenwürdigen Unterkunft. Zuständig ist die örtliche Polizeibehörde im Zuge der Gefahrenabwehr: Sie hat die Aufgabe, von dem einzelnen und dem Gemeinwesen Gefahren abzuwehren, durch die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht werden, und Störungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen, soweit es im öffentlichen Interesse geboten ist. Das unterstreicht der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg auch in einem Beschluss aus dem Jahr 1994. Die Ortspolizeibehörde ist verpflichtet, die (unfreiwillige) Obdachlosigkeit als Störung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu verhindern beziehungsweise zu beseitigen. (scm)