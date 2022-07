Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

OB Markus Herrera Torrez muss beim Fassanstich noch üben

Dorffest: Nach mehreren Schlägen auch noch Bierglas zertrümmert - Nach zwei Jahren Corona-Pause feiern Urpharer wieder

Wertheim 04.07.2022 - 11:25 Uhr 1 Min.

Knapp daneben: Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez hatte Pech beim Fassanstich. Foto: Siegfried Albert Willkommene Abwechslung beim Urpharer Dorffest: die Sparkling Girls, Tänzerinnen des Damenballetts der SSV-Faschingsabteilung. Siegfried Albert

Schon bei der Eröffnung der 36. Ausgabe am Samstagnachmittag gab es spannende Aktionen, beispielsweise den Bieranstich durch den Überraschungsgast, Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Der Fassanstich sollte nach dessen Vorsatz eine gelungene Generalprobe für eine ähnliche Maßnahme zum Auftakt des Altstadtfests werden, doch zum Amüsement des Publikums ist diese gründlich misslungen.

Freibier vergossen

Mehrere Schläge trafen anfangs den Zapfhahn nicht korrekt, wertvolles Freibier ergoss sich auf das Pflaster auf dem Festplatz bei der Dorfscheune, und als Krönung kam dann noch der »Worst Case«: Der OB zertrümmerte mit einem kräftigen Schlag ein Bierglas, das ein Helfer vor das Fass gehalten hatte.

Der Stimmung und der Freude über den kostenlosen Gerstensaft tat dies natürlich keinen Abbruch, und der OB lobte augenzwinkernd den veranstaltenden Dorfgemeinschaftsverein, der im Dorffestprogramm wieder viel Abwechslung in das Angebot von Speisen und Getränken gebracht habe. Der Dorfvereinsvorsitzende und stellvertretende Ortsvorsteher Wolfram Spott nutzte die Gelegenheit, schon einmal auf das Ortsjubiläum 1250 Jahre Urphar hinzuweisen, das im Sommer 2025 gefeiert werden soll.

Die Urpharer sollten schon einmal ihre Ideen und Mitwirkungsmöglichkeiten aufschreiben und die Zettel in eine Box auf dem Festplatz einwerfen. Am Freitag, 15. Juli, könne man sich um 19 Uhr im Urpharer Feuerwehrhaus zu einer Besprechung der Ideen und Vorschläge treffen.

Lagerfeuer und Stockbrot

Am Samstagabend durften sich die Kinder auf ein Lagerfeuer mit Stockbrot und Kräuterquark freuen. Als besondere Attraktion wurde beim Dorffest am Sonntag der Auftritt der Showtanzgruppe Sparkling Girls wahrgenommen. Dieses auf vier Tänzerinnen reduzierte Damenballett der Faschingsabteilung des SSV Mainperle bot unter der Leitung von Katrin Friedrich eine abwechslungsreiche Abfolge von Tänzen, wobei die Melodien von »Cottonöle Joe« über »Freestyler«, »Macarena« und dem »Fliegerlied« bis zur »Polonaise Blankenese« reichten. Außer der Trainerin Katrin Friedrich tanzten auch Kerstin Mattern, Kristin Stark und Sabrina Weber.

Ein Dorffest-Rätsel zum Thema »50 Jahre Eingemeindungen« durften die Erwachsenen am Samstag lösen. Die Wappen der 15 Wertheimer Ortschaften mussten dabei den Orten zugeordnet werden. Durch den Einsatz von einem Euro zugunsten des Urpharer Kindergartens kamen 150 Euro zusammen, die Dorfvereinsvorsitzender Wolfram Spott am Sonntag an Kindergartenleiterin Antonia Fischer überreichte.

Bei der Siegerehrung gingen die aus etwa 120 richtigen Lösungen ausgelosten und aus Wein oder Sekt bestehenden Gewinne an Johanna Gillig, Fred Schmidt und Renate Pfohl.

alsi