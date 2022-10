Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheimer Oberbürgermeister: Haushalt '23 ist kein Krisenhaushalt

Neue Stelle Klimamanagement

Wertheim 25.10.2022 - 14:39 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wertheimer Rathaust

»Auch, wenn wir in krisenhafter Zeit leben: Der Haushalt 2023 ist beileibe kein Krisenhaushalt«, verwies der Oberbürgermeister darauf, dass die Eckdaten »alle in etwa auf dem Niveau des Vorjahres« liegen. Die Genehmigungsfähigkeit sei bereits mit dem Regierungspräsidium abgestimmt. Eine Besonderheit gebe es allerdings im Zahlenwerk doch: Die Erschließung von Baugebieten dürfe künftig nicht mehr außenfinanziert werden, sondern müsse im Haushalt abgebildet werden. Das erfordere eine zusätzliche Kreditaufnahme von 3,2 Millionen Euro, erläuterte der Oberbürgermeister.

Bei den Sachkosten rechnet die Verwaltung allein durch den Anstieg der Energiekosten mit Mehrausgaben von 800.000 Euro - und »das trotz der vielen, bereits eingepreisten Energiesparmaßnahmen«, so Herrera Torrez. Angesichts der Dauer des Krieges gegen die Ukraine und der Unsicherheit, welche Auswirkungen das Entlastungspaket der Bundesregierung haben werde, sei der Ausblick auf die Haushaltszahlen des kommenden Jahres »stückweit ein Blick in die Glaskugel«. »Deshalb tun wir gut daran, mit diesem Haushalt auf Sicht zu fahren«, so der Oberbürgermeister. Es gelte jetzt, »kluge und nachhaltige Projekte« zu realisieren, auch wenn der finanzielle Handlungsspielraum nicht unbegrenzt sei.

Zukunftsfähige Verwaltung

Breiten Raum in den Ausführungen des Oberbürgermeisters nahmen die Themen einer »funktionsfähigen, zunehmend digitalisierten Verwaltung« und »Wertheim als klimaneutrale Kommune« ein. Angesichts des demografischen Wandels bei gleichzeitigem Fachkräftemangel werde es auch für die Stadt Wertheim immer schwieriger, qualifiziertes Personal für die Zentralverwaltung, aber auch für die Kindertagesstätten zu finden. Was auch mit der schlechteren Bezahlung im öffentlichen Dienst gegenüber der freien Wirtschaft zu tun habe. Um die Attraktivität der Stadt Wertheim als Arbeitgeber zu steigern, sei im »Haushalt 2023 ein Sachkostenansatz« gebildet worden, um Arbeitnehmern etwa Fortbildungsangebote, ein Job-Bike oder Angebote zur Gesundheitsförderung machen zu können.Dazu gehöre auch, die Arbeitsbedingungen im Rathaus zu verbessern.

Neuer Klimamanager

Um die Verwaltung in den kommenden Jahren arbeitsfähig zu halten und die neuen, zusätzlichen Aufgaben - Stichwort: Auszahlung des Bürgergeldes ab 2023 - zu bewältigen, sieht der Stellenplan 2023 fünf Stellen in der Verwaltung mehr vor. Weil sich die Kommune auf den Weg zu »einer klimaneutralen Stadt« gemacht hat, soll eine neue Stelle eines »Klimaschutz- und Energiemanagers« ab April 2023 geschaffen werden, zu 75 Prozent vom Land gefördert. Im November wird die Verwaltung einen Personalbericht vorlegen, der ausführlich auf die angespannte personelle Situation in der Wertheimer Verwaltung eingehen wird.

GUNTER FRITSCH