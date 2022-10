OB: »Die richtige Entscheidung getroffen«

Ortschaftsrat Sachsenhausen in Kürze

Wertheim-Sachsenhausen. Der Ortschaftsrat hat am Mittwochabend in der Turnhalle folgende Themen behandelt:

Energiesparmaßnahmen: Ortsvorsteher Udo Beck betonte, dass es aus seiner Sicht keine Absicht der Stadtverwaltung gebe, das Vereins- und Dorfleben maßgeblich einzuschränken. Alles - so auch die Kerwe am 23. Oktober - sei möglich. Es dürfte allerdings bei der Hallenpauschale etwas teurer werden. Der Turnverein lege schon jetzt Übungsstunden zusammen, so dass die Halle nur noch an zwei Tagen geheizt werden müsse.

Dorf-App: Am Wochenende werden allen Haushalten Handzettel verteilt, die die Nutzung der neuen App erläutern - Höhefeld und Bettingen nutzen sie bereits für sich. Die App solle den Vereinen die Möglichkeit bieten, sich zu präsentieren und den Bürgern bessere Vernetzung ermöglichen. Auch für künftige Neubürger soll sie den Start ins Dorfleben erleichtern. Die App bleibt kostenlos.

Hunde: Kotbeutel und zugehörige Tonnen wurden angebracht, die Hundehalter sind dringend aufgefordert, diese zu nutzen.

Mauer: Der Mauer am Farrenstall fehlen noch die Abschlussplatten auf der Mauerkrone. Es werden Helfer gesucht, die die Platten am Friedhof abholen und montieren.

Saubere Sache: Die Aktion »Saubere Landschaft startet am Samstag, 22. Oktober. Treffpunkt ist am Gerätehaus um 9 Uhr.

Rallye: Ebenfalls am Samstag, 22. Oktober, ab 19 Uhr, werden fast 70 Rallye-Piloten mit Stempelstelle an der Sachsenhäuser Hauptstraße erwartet. Ge