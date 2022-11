Nur zwei Schrauben

Von Gusti Kirchhoff

16.11.2022 - 18:11 Uhr

Zwei Schrauben für meine Blumenpresse, an der meine Urenkelin so viel Freude hat. Ich auch. Damit kann ich mir den Frühling und den Sommer in den Winter retten. So schön, wenn die an sonnigen Tagen gesammelten Blüten der Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht, Kleeblätter, Kornblumen, Gänseblümchen, filigranen Gräsern und vieles mehr, nach einigen Tagen aus der Presse kommen und ganz vorsichtig auf ein Blatt Papier gelagert werden, bis sie schließlich die Weihnachtskarten und Briefe an liebe Menschen schmücken.

Viel persönlicher

Viel schöner und viel persönlicher als jede fertig gekaufte Karte.

Langer Rede kurzer Sinn: Ich brauche die Blumenpresse und dazu eben jene zwei Schrauben, die im Laufe der Jahre verlorengingen. Nur zwei Schrauben - kein Problem? Ist es aber.

Als ich im Baumarkt verzweifelt nach langem Suchen endlich einen jungen Mann zu fassen bekam, brauchte der doch auch eine ganze Weile, bis er endlich mit einen großen Pack Schrauben und dazu gehörigen Muttern zurückkam. Meine Reaktion: »Ich möchte bitte nur zwei Schrauben«, nützte nichts.

Gleich zwei Päckchen

Ich muss die ganzen zwei Päckchen kaufen. 14 Euro sollen sie kosten. Ich habe dankend abgelehnt. Nicht wegen der 14 Euro, aber so viele dieser speziellen Schrauben werde ich in meinem ganzen Leben nie mehr brauchen.

Es wird also weiterhin so provisorisch weitergehen mit meiner Blumenpresse wie bisher.

Auf dem Heimweg fiel es mir ein: Das waren noch Zeiten, als man beim »Handloser« in der Wertheimer Eichelgasse einfach mal so zwei Schrauben kaufen konnte. Deutlich steht mir das Bild vor Augen, der Laden mit der deckenhohen, langen Wand, die unendlich vielen schmalen hölzernen Schubladen exakt untereinander, mit den glänzenden Griffen und fein eingefassten Messing-Schildchen, auf denen stand, welch Kostbarkeit sich dahinter befindet.

Vor dieser Schubladenwand war eine lange Leiter angebracht, die man über die ganze Fläche verschieben konnte. Der Verkäufer, stets im grauen Arbeitsmantel, stieg die Leiter hinauf und holte ohne Zögern diese eine gewünschte Schraube.

Vieles verloren

Es ging uns so vieles verloren. Wir, die wir uns für die Größten hielten, die Intelligentesten, die Fortschrittlichsten, haben so viel aufgegeben. Ich mag gar nicht an die wunderbaren kleinen Läden denken, die es alle nicht mehr gibt (und wo man alles kaufen konnte, was nötig war), weil sie schließlich zu klein waren für die Ansprüche der »modernen« Gesellschaft. Übrigens so ganz nebenbei, man konnte alle diese Geschäfte ohne Auto erreichen.

Nun, da es zu spät ist, wünschen wir sie uns zurück. Ist es nicht so, dass man das Paradies erst schätzt, wenn man es verloren hat?