Nur wenige Zuschauer beim Sommerkino

Freizeit: Vom Regen am Freudenberger Badesee überrascht

Freudenberg 13.09.2022 - 12:54 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Open-Air Kino würde allerdings, wie am Anfang von Petra Fiederling, Mitarbeiterin des Tourismus- und Kulturbüros Freudenberg, verkündete, nur bei Gewitter abgebaut werden. So kam es dazu, dass die Zuschauer ab der zweiten Hälfte des Kinderfilms nur noch unter Schirmen und Decken versteckt anzutreffen waren.

Die für Samstagabend geplante Musicalverfilmung »Ich war noch niemals in New York« musste bereits am Vortag wegen einer schlechten Wetterprognose abgesagt werden. Geplant war das Open-Air Kino, so der Veranstalter, für »den richtigen Abschluss zu den Sommerferien«. Gleichzeitig galt das Wochenende auch als Abschluss der Badeseesaison.

Mit den vielen Gesangseinlagen weckte der Film »Sing 2 - Die Show Deines Lebens« diverse Emotionen bei den jüngeren Zuschauern. Wegen der FSK-Freigabe ab 0 Jahren und der sprechenden Tiere war der Film auch besonders gut für Kinder geeignet, was hauptsächlich Familien an den Badesee lockte. Außerdem war »Sing 2«, so ein Zuschauer aus Freudenberg, der auch im Vorjahr beim Sommerkino war, auch für alle verständlich.

Lustige Szenen

Der 2021 erschienene Streifen beinhaltet viele lustige Szenen, die trotz des gemischten Wetters für einige Lacher seitens des jungen Publikums sorgten. Begonnen wurde mit der Filmvorstellung beim Einsetzen der Dunkelheit. Zudem waren die Lieder beim Publikum bekannt, was die Kinder merklich faszinierte. Besonders war für diese auch die Kinovorstellung zu später Stunde, da diese von herkömmlichen Kinobesuchen eher an frühere Uhrzeiten gewöhnt waren.

Warmes Essen sowie Snacks und Getränke gab es an einem Stand der DLRG Freudenberg und in dem zum Restaurant-Café Badesee gehörenden Kiosk. Das Sommerkino entstand, wie bereits seit mehreren Jahren, in Zusammenarbeit der Stadt Freudenberg mit dem Kinomobil Baden-Württemberg.

lind