»Nur vorhandene Probleme werden offen gelegt«

Zur Person: Volker Langhirt

Volker Langhirt (63) ist gebürtiger Würzburger und studierte in Frankfurt und Würzburg Erziehungswissenschaften, Pädagogik und Pädagogische Psychologie. Seine Promotion erfolgte im philosophischen Fachbereich der Universität Würzburg. Nach Praxistätigkeiten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie in einer Erziehungsberatungsstelle ist er seit 1999 als Psychotherapeut für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern in Aschaffenburg tätig. Langhirt ist verheiratet und Vater von fünf Kindern. Seine Hobbys sind Lesen, Tennis, sowie »gutes Essen und ein Gläschen Wein«. ()